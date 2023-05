Nieuwe grote hybride SUV van Renault betrapt

Nog altijd doe je als autofabrikant met SUV's goede zaken en dus is het niet verwonderlijk dat Renault vrolijk blijft inzetten op hoogpotige modellen. De Austral is nog piepjong, de eerste elektrische Mégane is een cross-over en ook de nieuwe en nu op de Austral gebaseerde Espace is meer dan ooit een SUV. Zitten er nog meer hoogpotige modellen van Renault aan te komen? Zéker. Zo komt er een elektrische R4-achtige en incarneert de Scénic als een volledig elektrische SUV. Maar daarmee is de SUV-koek nog niet op. Renault brengt in 2024 namelijk een nieuwe SUV op de markt die een stapje boven de Austral komt te staan. Op deze spionageplaten is dat nieuwe model al behoorlijk goed te zien.

De officieel nog naamloze nieuwe grote Renault komt waarschijnlijk op het CMF-CD-platform van Renault-Nissan te staan, een basis die vergaand geëlektrificeerde aandrijflijnen, maar geen volledig elektrische zal huisvesten. Reken in ieder geval op hybride en mild-hybride versies. Dit testmodel is overigens op bijzondere wijze verpakt. We zien namelijk optische gelijkenissen met de Austral, maar ook met de eerste testexemplaren van de elektrische nieuwe Scénic. Toch deelt dit nieuwe testmodel feitelijk weinig tot geen zichtbare onderdelen met die auto's.

Net als de gefacelifte Renault Clio en de op stapel staande Scénic krijgt de grote SUV-met-sterk-aflopende daklijn het nieuwe Renault-front met daarin onder meer haakvormige led-dagrijverlichting. Hoe de grote Renault gaat heten? Dat is nog maar de vraag. Het is mogelijk dat Renault 'm simpelweg Austral Coupé noemt, al is het niet ondenkbaar dat Renault er een totaal andere naam op plakt om de afstand tot de Austral te vergroten. Zou Renault daar een oude naam voor uit de mottenballen trekken? Vel Satis, of Avantime wellicht? We weten al dat Renault Korea Motors de auto in Zuid-Korea ontwerpt, ontwikkelt en gaat produceren.