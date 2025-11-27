Nieuwe goedkope Renault Twingo nu al op wieldopjes

De Renault Twingo moet een vanafprijs van om en nabij de €20.000 krijgen. Het is die absolute instapversie die AutoWeek je in zekere zin al kan laten zien.

De fonkelnieuwe en voortaan altijd volledig elektrische Renault Twingo hebben we je al uitgebreid vanbinnen en vanbuiten kunnen laten zien. De vrolijke retrorakker moet een internationale vanafprijs van minder dan €20.000 krijgen, al lijkt het erop dat de Nederlandse vanafprijs eerder rond de 20 mille of iets erboven eindigt. Hoe dan ook: die absolute instapversie van de Twingo is natuurlijk niet de variant die Renault tot nu toe heeft laten zien. De Fransen stelden hun nieuwe oogappeltje namelijk aan autoland voor op 18-inch lichtmetalen wielen en volgepakt met opties en accessoires. AutoWeek kan je nu een eerste glimp laten zien van de basisversie. Althans, in zekere zin.

Renault vertelde ons bij de introductie van de nieuwe Twingo dat de basisversie 16-inch grote stalen wielen met wieldoppen krijgt. Tussen de vele miniaturen die Renault in zijn online winkel aanbiedt, treffen we een rood miniatuurtje van de nieuwe Renault Twingo dat is uitgevoerd alsof hij wieldopjes heeft. Dat zijn ietwat eigenwijs vormgegeven zwarte wieldeksels met een onderbroken witte bies en centraal erin een wit Renault-logo.

Het miniatuurtje is - net als een groene en dikker aangeklede versie - in schaal 1:64 en 1:43 te bestellen. Voor wie wegloopt met de nieuwe Twingo en niet kan wachten om er de eerste meters mee te maken, heeft Renault een loopauto met Twingo-design in de aanbieding.