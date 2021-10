Nieuwe Ford Tourneo Connect is een Caddy

Ford heeft het doek getrokken van de volledig nieuwe Tourneo Connect. De nieuwe bedrijfswagen is in de basis minder Ford dan je afgaande op de vormgeving van de voorzijde zou denken. De nieuwe Ford Tourneo Connect is namelijk gebaseerd op de Volkswagen Caddy.

Highlights Ford Tourneo Connect

Voor het eerst op basis van de Volkswagen Caddy

In vier optisch herkenbare smaken

Met 1.5- benzine, en 2.0-dieselmotoren

Begin 2022 op de markt

Ford en Volkswagen kruipen wat bedrijfswagens betreft naar elkaar toe. De nieuwe Ford Ranger gaat als basis dienen voor de nieuwe Volkswagen Amarok, de opvolger van de Transporter T6 wordt waarschijnlijk de nieuwe Transit Custom en de splinternieuwe Ford Tourneo Connect die in dit artikel de hoofdrol speelt is in feite een door Ford aangepaste Volkswagen Caddy. Het is dus ook de eerste Ford ooit op MQB-basis.

De uitgaande en in 2012 in Amsterdam onthulde Transit en Tourneo Connect worden na 9 jaar opgevolgd door een geheel nieuwe generatie. De Tourneo Connect, de personenwagenversie van bestelwagen Transit Connect, is nu in compleet nieuwe vorm gepresenteerd. Hoewel de Tourneo Connect direct als broertje van de Volkswagen Caddy is te herkennen, heeft Ford er toch een sterk eigen sausje overheen gegoten. Met name aan de voorkant heeft de nieuwe Tourneo Connect een eigen ontwerp. De Tourneo Connect heeft namelijk een typisch Ford-snuitje, compleet met hoog boven de zelf ontworpen grille geplaatste koplampen die afwijken van die van de Caddy. Daarbij is zelfs de motorkap volledig Tourneo Connect-eigen, hetzelfde geldt voor de vormgeging van de bumpers aan zowel voor als achterzijde. Aan de achterkant vertoont de Tourneo Connect sterkere gelijkenissen met zijn Duitse broer, al is de indeling van de achterlichten van de Ford Tourneo Connect helemaal eigen en is ook de achterklep zelf anders van vorm. Met name rond de kentekenplaat is dit goed zichtbaar.

Techniek

Net als de Caddy is ook de Tourneo Connect straks beschikbaar in twee lengtematen. Ongetwijfeld zijn net net als bij de Caddy 3,5 en 4,85 meter lange versies waarbij de korte variant een wielbasis heeft van 2,75 meter en die van de lange versie 2,97 meter bedraagt. Ford hangt onder meer een 114 pk en 220 Nm sterke 1.5 viercilinder in de auto. Hoewel het merk die motor als Ecoboost aanduidt, betreft het een TSI-machine van Volkswagen. Ook zijn er twee diesels: een 122 pk en 320 Nm sterke variant en een 112 en 280 Nm sterke smaak. Ook dit zijn machines van de planken van Volkswagen. Alle motoren hebben in de basis een handgeschakelde zesbak, maar zijn optioneel met een zeventraps automaat te krijgen. De 122 pk sterke dieselversie is ook met vierwielaandrijving te krijgen, al kun je dan niet voor de automaat kiezen.

Interieur en veiligheid

Het interieur van de Ford Tourneo Connect is vrijwel één op één afkomstig uit de Volkswagen Caddy, maar dat is geen straf. Ford levert de Tourneo Connect straks in de uitvoeringen Active, Sport, Titanium en Trend. De Active is de avontuurlijk uitgedoste variant terwijl de Sport - je verwacht het niet - de sportiefste van het stel is. De Sport heeft standaard een 10,25-inch groot digitaal instrumentarium dat optioneel is te krijgen in de Titanium en Active. Daarnaast heeft de Trend een 8,25-inch groot infotainmentscherm, een display dat optioneel is te vervangen door een 10-inch groot exemplaar dat standaard is op de Active, Sport en Titanium. Elke Tourneo Connect heeft een elektronische handrem. De Sport-uitvoering krijgt onder meer adaptieve ledkijkers standaard.

Natuurlijk profiteert de nieuwe Tourneo Connect van de komst van moderne passieve en actieve veiligheidssystemen. Standaard heeft de nieuwe Ford Tourneo Connect namelijk al Pre-Collision Assist met een noodremsysteem en Forward Collision Warning, Lane-Keeping System, cruise control en parkeersensoren voor en achter. Optioneel zijn zaken als adaptieve cruise control, verkeersbordherkenning, dodehoekdetectie en Cross Traffic alert te krijgen. Kies je voor het Parking Pack, dan krijg je ook nog eens Active Park Assist en Park Out Assist, systemen die de Tourneo Connect zelf kunnen in- en uitparkeren.

De Ford Tourneo Connect komt begin volgend jaar beschikbaar. Waarschijnlijk volgt de bestelversie, de Transit Connect, niet lang daarna. Opvallend: Ford haalt personenversie Tourneo Connect wel naar Nederland terwijl Volkswagen de Caddy hier alleen als besteller levert.

Overigens is het niet zo gek dat Ford en Volkswagen onderling veel uitwisselen. In bedrijfswagenland worden al decennia modellen uitgewisseld die nagenoeg ongewijzigd met een andere naam in productie gaan. We noemen de bestellers van Stellantis als voorbeeld, waarvan Toyota ook varianten levert. Ook de Fiat Doblò en Ducato hebben als basis gediend voor bedrijfswagens van diverse andere merken. Hetzelfde geldt voor de Trafic en Master van Renault.