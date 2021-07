Nieuwe Ford Ranger Raptor met stuur aan 'de goede kant'

'Raptor' is in Ford-land inmiddels een begrip. De naar het immer sikkeneurige reptiel - dat met name bekendheid verwierf in de Jurassic Park-films - vernoemde sportieve versies van pick-ups F-150 en Ranger wordt inmiddels al jaren gevoerd. In de eerste helft van volgend jaar brengt Ford een nieuwe Ranger op de markt en ook daar komt weer een Raptor-variant van. De nieuwe Ranger Raptor is al eerder in camouflagetrim gesnapt, maar niet eerder dook een linksgestuurd exemplaar op.

De huidige Ford Ranger Raptor heeft een 213 pk en 500 Nm sterke biturbo 2.0 dieselmotor als krachtcentrale. De Ranger Raptor heeft niet alleen een sterke aandrijflijn, ook is de ophanging van de ruige offroader danig aangepakt. Die bekende Raptor-receptuur sijpelt ook door naar de nieuwe Ranger, al durven we nog niet te speculeren over de exacte samenstelling van de aandrijflijn.

Het op deze foto's zichtbare testmodel heeft fikse offroadbanden en verraadt z'n Raptor-genen verder onder meer met z'n relatief grote bodemspeling. Door het camouflagewerk heen valt al iets van de koplampen te zien. De kijkers krijgen in ieder geval een C-vormige led-signatuur zoals we dat kennen van de F-150. Overigens krijgt de nieuwe Ranger een bijzonder broertje uit Duitsland. Volkswagen komt op basis van de nieuwe Ranger namelijk met een nieuwe Amarok!