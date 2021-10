Nieuwe Ford Ranger op de proef gesteld

Het lijkt erop dat Ford niet kan wachten om de nieuwe Ranger in zijn volle glorie aan ons te laten zien. In september deelden de Amerikanen twee foto's van de Ranger in actie in ruig terrein en begin deze maand werd de Ford Ranger getoond in een niet heel verhullend camouflagepak. Nu krijgen we de pick-up wederom op ons scherm getoverd, deze keer in Australië en in een kouder oord.

Grote uiterlijke verrassingen heeft de Ranger dan ook niet meer voor ons in petto. Aan de achterkant gaat het er conventioneel aan toe, het grootste nieuws zit aan de voorzijde. De nieuwe Ford Ranger krijgt namelijk een neus die meer doet denken aan die van grote broer F-150. In dat opzicht wordt de Ranger dus wat Amerikaanser. Toch wordt ook deze Ranger weer een echte wereldburger. Hij zal namelijk behalve in Amerika en Australië ook weer in Europa op de markt komen. Bovendien krijgt-ie een tweelingbroer van Volkswagen, aangezien de nieuwe Volkswagen Amarok in de basis deze Ford Ranger is.

Ford zegt dat het inmiddels al 10.000 km door woestijnen heeft gescheurd met de nieuwe Ranger, met maximale belading aan boord. Volgens het merk staat dat gelijk aan 1,25 miljoen 'normale kilometers'. Alles om ervoor te zorgen dat het een onverwoestbaar ding is. Zoals gezegd mag de Ranger dat volgend jaar waar gaan maken bij de gelukkige eerste eigenaren.