'Nieuwe Ford Focus RS definitief van de baan'

Er is nog geen generatie van de Ford Focus voorbijgegaan zonder een RS-versie. In lijn met de Escort-voorgangers bleef Ford de befaamde RS-naam voeren op de sportiefste Focus, tot en met de zeer indrukwekkende RS van de vorige generatie. Nu de huidige Focus al even op de markt is en er ook al een ST-versie is, kijken velen met grote spanning uit naar de komst van de nieuwe RS. Helaas zal die niet komen, meldt het Franse Caradisiac op basis van bronnen binnen het merk. Niet per se omdat Ford het niet wil, maar omdat het gewoon niet meer haalbaar wordt geacht.

Ford zet al alle zeilen bij om te voldoen aan de striktere Europese regels rond de CO2-uitstoot en een Focus RS is binnen dat verhaal natuurlijk niet handig. Dat zou de belangrijkste reden zijn om het niet te doen. Eerder dit jaar werd op basis van die argumentatie al een uitstel van de nieuwe RS verwacht. Een hybride aandrijflijn voor de RS zou een oplossing kunnen zijn, zo betoogde een anonieme bron binnen het merk toen nog. Ook die vlieger lijkt nu dus toch niet op te gaan.

Verder is de ontwikkeling van een nieuwe RS natuurlijk een kostbaar verhaal en daarbij zorgt de RS niet bepaald voor een florissant financieel resultaat van een dergelijke investering. Ook in dat opzicht past een nieuwe RS naar verluidt niet meer in de toekomstplannen van het merk, zeker nu het vanwege de coronacrisis mogelijk nog meer moet bezuinigen dan het al van plan was. Gelukkig is de Focus ST er nog wel en die is met zijn 280 pk sterke 2.3 uit de laatste Focus RS ook bepaald niet voor de poes. Dat verzacht de eventuele pijn van het gemis van een RS nog iets.