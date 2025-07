Nieuwe flitsmarathon op komst in augustus

Er komt weer een flitsende week aan. Althans, wel als je te snel rijdt. In augustus is het tijd voor de tweede 'flitsmarathon'.

Afgelopen voorjaar vond er al een zogenoemde flitsmarathon plaats in Europa en nu is het bijna tijd voor deel twee. In de week van 4 tot en met 10 augustus is het raak. Dan wordt er op extra veel plekken in ons werelddeel gecontroleerd op de snelheid van verkeer. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 politiekorpsen van verschillende Europese landen, zit achter dit initiatief.

Je denkt misschien, waarom wordt zoiets überhaupt aangekondigd? Nou, we krijgen ook niet het hele verhaal te horen. Er is in die week één dag waarop er 24 uur lang echt veel intensiever gecontroleerd wordt, maar welke dag is nog niet helder. Het is dus niet zo dat je de hele week even makkelijk de klos bent als je te snel rijdt, al wordt er gedurende de week ook op andere dagen wat meer geflitst dan gewoonlijk.

Het gevolg is echter dan een week lang snelheidsduivels vermoedelijk extra voorzichtig aan doen, dus wat dat betreft heeft het vast toch zo zijn effect. In dat opzicht is zo'n aankondiging natuurlijk ook al handig. Het hele doel van de marathon is namelijk om het aantal verkeersslachtoffers in Europa terug te dringen.