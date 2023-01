Nieuwe Fiat Tipo wordt cross-over

Het leveringsgamma van Fiat omvat in Nederland de op leeftijd rakende hybride 500, de inmiddels twaalf jaar oude Panda en de Fiat 500X die in 2014 werd gepresenteerd en dus ook niet bepaald jong meer is. De elektrische Fiat 500e is met afstand het jongste model van Fiat, maar zal dat niet lang blijven. Onze Britse collega's van AutoExpress melden bij monde van Fiat-topman Olivier François dat er in 2025 een nieuwe Tipo komt. Dat wordt geen hatchback, sedan of stationwagon meer, maar een cross-over.

Volgens de Fiat-CEO wordt de nieuwe Fiat Tipo een auto die de grenzen van diverse carrosserievarianten doorbreekt. Een cross-over dus. "Zoals iedereen dat nu doet," zegt François tegen AutoExpress. Wel zegt de topman dat de nieuwe Tipo een vleugje SUV in zich krijgt, maar wel "op een innovatieve manier." Welke technische basis de Tipo krijgt, is nog even afwachten. Het is mogelijk dat Fiat de Tipo opnieuw positioneert als auto die het gat tussen het traditionele B- en C-segment dicht en hem dus op het platform zet van auto's als de Peugeot 208 en Opel Mokka. Een andere mogelijkheid is dat de Tipo al een versie van de nieuwe STLA-platformfamilie onder zich krijgt, al zou dat betekenen dat de Fiat Tipo enkel als EV op de markt komt.

Fiat werkt onder meer aan een cross-over-achtige opvolger van de Panda en komt verder onder meer met een opvolger van de Punto en 500X. In 2025 komt Fiat met een nieuwe Tipo. De nieuwe Fiat Tipo wordt geen hatchback, sedan of stationwagon meer, maar een cross-over. en kwam een jaar later ook als hatchback en als stationwagon. In 2020 gaf Fiat de Tipo een grondige facelift en introduceerde het onder meer de Tipo Hybrid.

Tussen 2016 en 2022 heeft Fiat in Nederland net iets meer dan 2.000 exemplaren van de Tipo gekentekend. Dat is slechts een fractie van wat de eerste generatie Fiat Tipo van 1988 tot en met 1995 wist te presenteren. Die auto schopte het immers tot ruim 30.000 verkochte exemplaren.