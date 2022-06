Nieuwe Fiat Doblò én E-Doblò

De Doblò die je nu nog in de showrooms van Fiat vindt is behoorlijk op leeftijd geraakt. Het model werd in 2010 op de markt gebracht en stamt nog uit de tijd dat Fiat onderdeel van Fiat Chrysler Automobiles was. De slimme ludospace had in Europa de Opel Combo als technische tweelingbroer, maar die auto werd in 2018 al omgetoverd tot een Opel-variant van de Peugeot Partner/Rifter en Citroën Berlingo. Nu is het de beurt aan de Doblò om op leest van die twee Franse Stellantis-broertjes geschoeid te worden.

Net als van de Peugeot Partner, Citroën Berlingo en de Toyota ProAce City komt er van de Doblò niet alleen een bedrijfswagenvariant, maar ook een personenautoversie. Nog iets dat de nieuwe Doblò gemeen heeft met zijn broertjes en zusjes: ook van de Doblò komt een volledig elektrische versie. De personenversie komt alleen met een geheel elektrische aandrijflijn, bedrijfwagenversie Doblò Van komt beschikbaar met zowel een elektrische aandrijflijn als met verbrandingsmotoren.

Meer keuze? Zeker. De nieuwe Doblò is natuurlijk beschikbaar in twee lengtematen en dus in meerdere configuraties. Naast de Doblò Van komt er een Crew Cab en een Combi. De 'korte' Doblò is 4,4 meter lang en heeft een laadvolume van 3,3 kubieke meter. De langere variant is 4,75 meter lang, heeft een wielbasis van 2,97 meter en slokt tot 4,4 kubieke meter op. Fiat geeft de Doblò een relatief eigen gezicht, compleet met een dicht neusje en optisch aan elkaar geknoopte koplampen.

Fiat levert de Doblò Van straks met 100 pk en 130 pk sterke 1.5 dieselmotoren en met een 1.2 benzinemotor die 110 pk op de voorwielen loslaat. De elektrische E-Doblò heeft de bekende 50 kWh accu en 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Z'n topsnelheid: 130 km/h. Het elektrisch bereik bedraagt 280 kilometer en het accupakket is met een laadvermogen van tot 100 kW weer vol te jagen met nieuwe stroom.

De nieuwe Doblò is in korte tijd de tweede nieuwe praktische ruimtereus van Fiat. Onlangs kwam Fiat met een geheel nieuwe Scudo en de personenautoversie daarvan, de Ulysse.