Nieuwe facelift voor Hyundai Tucson

Hyundai heeft een voor de zoveelste keer vernieuwde versie van de Tucson in de ontwikkelingskamers staan, een auto die je in die vorm niet in Nederland hoeft te verwachten.

Het internationale modellengamma van Hyundai is niet altijd even makkelijk te doorgronden. Zo zijn een Elantra en een Avante feitelijk dezelfde auto's, maar dragen ze in diverse markten een meer eigen koetswerk. Dan is er de Santa Fe, een SUV die er in China net even anders uitziet dan in Europa en ook kleinere broer Tucson is in China niet hetzelfde als in Europa. Het is die Chinese Tucson die nu wéér is bijgewerkt.

Medio 2018 stelde Hyundai de gefacelifte versie van de voor de Europese markt bedoelde Tucson aan de wereld voor. Tot dat moment waren de Chinese en de Europese variant nagenoeg identiek aan elkaar, maar dat veranderde al snel. De Chinese variant werd enkele maanden later namelijk op geheel eigen wijze optisch aangepakt (foto 4 en 5). De Chinese Tucson kreeg een compleet nieuwe grille met opvallend concave buitenste lijnen. Aan weerszijden van de grille kregen opvallend scherp getekende koplampen een plek en aan de achterkant kwam de Tucson te beschikken over een lichtbalk die de achterlichten met elkaar verbond. Nu voert Hyundai opnieuw designwijzigingen door, al zijn ze stukken kleiner dan voorheen. Hyundai strijkt de twee jaar geleden toegevoegde gebogen lijnen in de grille weer strak en laat de chroomkleurige omlijsting van de grille voortaan een stukje onder de koplampen door lopen. Op motorisch vlak geen wijzigingen en dat betekent dat ook deze Chinese Tucson gewoon weer beschikbaar komt met een 177 pk sterke geblazen 1.6.

De Tucson heeft in China overigens een broertje dat ix35 heeft, en dat is bijzonder. De eerste generatie van de Tucson werd in Europa namelijk opgevolgd door een auto die ix35 heette, maar die in 2015 het stokje weer overgaf aan de huidige Tucson. In China is de auto die wij als ix35 kenden, eigenlijk nooit verdwenen. Hoewel de Chinese ix35 sinds 2017 een volledig nieuwe en eigen koetswerk heeft, gaat er onderhuids nog altijd oude ix35-techniek schuil (foto 6 en 7). De vernieuwde Tucson staat in China dus doodleuk naast zijn in een nieuw jasje gestoken voorganger op de prijslijsten. Zustermerk Kia voert in China overigens een vergelijkbaar beleid met de Sportage.