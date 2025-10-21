Nieuwe Europese regels voor rijbewijs

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met nieuwe rijbewijsregels in de Europese Unie Zo zijn EU-rijbewijzen voor auto's en motoren straks vijftien jaar geldig. Ook komt er een nieuw digitaal rijbewijs. Dat vervangt niet het fysieke rijbewijs, maar beide zullen geldig zijn, hebben de parlementariërs vastgesteld.

Ook komen er EU-regels voor beginnende bestuurders. Bestuurders die minder dan twee jaar hun rijbewijs hebben, krijgen hogere boetes bij gebruik van alcohol of drugs achter het stuur, voor het niet dragen van gordels of onjuist gebruik van kinderzitjes. In Nederland gelden al strengere regels voor beginnende bestuurders die minder dan vijf jaar hun rijbewijs hebben.

Ook wordt het in de hele EU de regel dat 17-jarigen al een rijbewijs kunnen halen, maar tot hun 18e alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder mogen rijden.

Verder wordt het ook mogelijk om een buitenlandse EU-burger die een ernstige verkeersovertreding begaat in één lidstaat, het rijden in de hele EU te ontzeggen. Daarbij gaat het om overtredingen zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs, snelheidsovertredingen of ongelukken waarbij doden of gewonden zijn gevallen.

De nieuwe regels maken deel uit van een verkeersveiligheidspakket van de Europese Commissie. Landen hebben drie jaar de tijd om de regels in nationale wetgeving om te zetten. Daarna hebben landen ook nog een jaar om de regels daadwerkelijk toe te passen.