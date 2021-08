Nieuwe elektrische Porsche naar IAA

Porsche meldt dat het een elektrische concept-car meesleept naar de IAA die begin september zijn poorten opent in München. Op een teaserafbeelding is al iets van dat nieuwe model te zien.

Porsche laat een stukje zien van een nieuw elektrische studiemodel dat het meebrengt naar de IAA. De nieuwe showauto is meer dan slechts een dromerig toekomstbeeld. Althans, zo lijkt het. Waar de nieuwe concept-car van Porsche precies op vooruitblikt, valt nog niet met zekerheid te zeggen. Al hebben we zo onze vermoedens.

Porsche is namelijk van plan het Macan-gamma op te knippen in twee modellen. De huidige en kort geleden voor de zoveelste keer opgefriste Macan mag er nog een paar jaar tegenaan. Die Macan is een blijft enkel met verbrandingsmotoren beschikbaar. Wel krijgt de reeds bekende Macan een volledig elektrisch model naast zich, een auto die naast zijn naam niets met de reguliere Macan te maken heeft. Die elektrische Macan wordt een coupé-SUV en moet in 2023 al in de showrooms staan. Het zou zomaar kunnen dat de concept-car die Porsche meebrengt naar de IAA een vooruitblik op die nieuwe elektrische SUV is. In november vorig jaar dook al een eerste foto van een kleimodel van de elektrische Macan op en in mei dit jaar presenteerde Porsche de resultaten van een uitgebreide fotoshoot van een ingepakt testexemplaar. De elektrische Macan krijgt in ieder geval Taycan-achtige koplampen. Op de teaserplaat zien we ook een Taycan-achtige kijker, al heeft dit exemplaar wel een op de Taycan ontbrekend uitlopertje.

De elektrische Macan wordt na de Taycan het tweede volledig elektrische model van Porsche. Wel is het de eerste Porsche die op het nieuwe PPE-platform (Premium Platform Electric) komt te staan. Dat modulaire PPE-platform is kort door de bocht genomen de premiumversie van het MEB-platform. Audi zet onder meer de productieversie van de A6 e-tron én een nieuwe SUV, de Q6 e-tron, op het PPE-platform. De PPE-basis kan overweg met 800 volt-laadstructuren en dat maakt laadvermogens tot in ieder geval 270 kW mogelijk.

Eerlijk is eerlijk: het zou ook kunnen dat Porsche's nieuwe concept-car vooruitblikt op een geheel andersoortig model, misschien wel op een compacte elektrische sportieveling. Begin september weten we het zeker, al verwachten we dat Porsche in de aanloop naar de IAA meer flarden van z'n nieuwe showauto vrijgeeft.