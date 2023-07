De IAA van München is het podium waarop Peugeot de splinternieuwe en volledig elektrische e-3008 presenteert. De nieuwe e-3008 breekt op diverse vlakken behoorlijk met de huidige 3008 en is op nieuwe spionagefoto's vanuit alle hoeken behoorlijk goed te zien.

De nieuwe e-3008 wordt niet alleen voor Peugeot, maar voor heel Stellantis een belangrijk model. Het is de eerste auto van het gigantische concern dat op een variant van de nieuwe STLA-platformfamilie staat, in het bijzonder de STLA Medium-variant. Inderdaad: de Peugeot e-3008 wordt een volledig elektrisch model terwijl het huidige model met (mild-hybride) verbrandingsmotoren in de showroom staat en op elektrificatievlak niet verder komt dan een reeks plug-in hybrides Maar er is nog iets anders waarmee de nieuweling breekt met zijn voorganger.

De nieuwe Peugeot e-3008 krijgt een opvallend sterk aflopende daklijn en daarmee lijken de Fransen mee te willen op het succes van dergelijke dynamischer gelijnde SUV's. Daarnaast draagt de geliktere vorm van de e-3008 ongetwijfeld een steentje bij aan zijn werkelijk zeer riante actieradius. Volgens Peugeot komt de e-3008 namelijk tot wel 700 kilometer ver op een volle accu. Verwacht niet dat elke versie dat bereik haalt. Peugeot gaf eerder al vrij dat de e-3008 - en later de e-5008 - op de markt komt met drie verschillende aandrijflijnen waarvan er eentje vierwielaandrijving heeft. Op deze nieuwe foto's is goed te zien dat de achterzijde opvallend recht afloopt en dat de achterklep behoorlijk 'kaal' wordt. De achterlichten zitten er vrij hoog in, terwijl de kentekenplaat in de achterbumper een plek krijgt. Reken er verder op dat de e-3008 de nodige designelementen meekrijgt van de Inception Concept, met name op het vlak van verlichting. Wat de Peugeot e-3008 vanbinnen gaat brengen is al bekend. Het interieur gaf Peugeot eerder namelijk al vrij.

De electric fastback - zoals de fabrikant de nieuwe e-3008 omschrijft - komt mogelijk nog even naast de huidige 3008 in de showrooms te staan. Die maakte onlangs kennis met nieuwe mild-hybride aandrijflijnen. Wat de Peugeot e-3008 met die mild-hybride aandrijflijnen moet kosten, lees je hier. De huidige 3008 draait mee sinds 2016 en is op moment van schrijven dus al zeven jaar oud. Mocht hij daadwerkelijk naast de nieuwe e-3008 aanblijven, dan zal dat niet heel lang zijn.