Een Ferrari F40 met slechts 1.400 kilometer op de teller is in de Verenigde Staten geveild voor een recordbedrag van 5,2 miljoen dollar. Nu probeert een Zweedse curator de supercar terug te vorderen. Volgens hem had de auto nooit geveild mogen worden.

De rode Ferrari waarom het gaat, is een van ’s werelds meest begeerde Ferrari’s. Jarenlang bevond de auto zich in Zweden. Later dook hij op in de Verenigde Staten, waar hij werd verkocht voor ruim 5 miljoen dollar.

Het gaat om een Ferrari F40 uit 1992. Dit model werd gebouwd ter ere van Ferrari’s veertigjarig jubileum, debuteerde in 1987 en groeide al snel uit tot een icoon. In totaal werden er ruim 1.300 exemplaren gefabriceerd, die inmiddels geliefde verzamelobjecten zijn.

Het geveilde exemplaar is al helemaal bijzonder. Hij heeft slechts 1.400 kilometer gereden sinds hij in mei 1992 de fabriek in Maranello verliet en verkeert daardoor bijna in originele nieuwstaat, van de koolstofvezeldetails tot de fabrieksmarkeringen.

Brute twin-turbo

De auto mist moderne hulpmiddelen, heeft een handgeschakelde versnellingsbak en een brute twin-turbo V8 met 478 pk. Alles is gebouwd voor puur rijplezier, zonder ABS, antislip of comfortvoorzieningen.

De gewilde auto belandde eind jaren 90 in Zweden. Meer dan twintig jaar lang was de F40 in het bezit van verschillende Zweedse liefhebbers, voordat hij in 2024 naar de Verenigde Staten werd geëxporteerd. Daar dook hij op bij veilinghuis RM Sotheby’s.

In februari van dit jaar werd de Ferrari verkocht voor 5,2 miljoen dollar. De transactie riep echter al snel vragen op in Zweden.

Faillissement vastgoedbedrijf

Volgens dagblad Dagens Industrikan de auto in verband worden gebracht met de afwikkeling van het faillissement van vastgoedbedrijf Kvalitena AB en een aanverwante onderneming. De schuldenlast van de bedrijven wordt geschat op zo’n 85 miljoen euro.

Toen de curatoren de activa van de ondernemingen in kaart brachten, dook de Ferrari op in een registeruittreksel van het Zweedse transportagentschap. Kort daarna werd de auto teruggevonden op een veiling in de Verenigde Staten.

"Het chassisnummer kwam overeen met wat in de Zweedse eigendomsdocumenten staat”, aldus curator Hedvig Mårstad tegenover het Zweedse dagblad.

Het is nog niet duidelijk wie de Ferrari te koop heeft aangeboden. Het veilinghuis Sotheby’s is benaderd om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Ferrari F40 terug naar Zweden?

De Ferrari is slechts een van de vele voertuigen die in verband met het faillissement worden gezocht. De bedrijven zouden meer voertuigen verborgen hebben gehouden voor de schuldeisers.

De registers bevatten informatie over een tiental exclusieve auto’s, waaronder diverse Ferrari-modellen, een Rolls-Royce en een Mercedes.

De curator probeert nu te achterhalen hoe de F40 Zweden heeft kunnen verlaten en of hij uiteindelijk kan worden teruggevorderd en toegevoegd aan de faillissementsboedel. Als dat gebeurt, betekent dit een enorme reputatieschade voor het veilinghuis.