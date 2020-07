Nieuwe eigenaar David Brown Automotive

In 2013 werd David Brown Automotive uit de grond gestampt, een eigenzinnig bedrijf met grote klassieke modellen van Engelse makelij. In trok David Brown Automotive het doek van de Speedback GT, een op de Jaguar XK gebaseerde, met de hand gebouwde coupé met een 5.0-V8 in zijn snuit. Die zeer retro ogende coupé kreeg in 2017 gezelschap van de Mini Remastered, een gemoderniseerde versie van de oer-Mini waarvan het prijskaartje net zo afschrikt als dat zijn uitstraling hebberig maakt. David Brown Automotive zet zichzelf min of meer in de etalage en doet zijn meerderheidsbelang van de hand.

Het Engelse UK Advanced Industrials Limited mag zich in feite de nieuwe eigenaar van het bedrijf noemen. Oprichter David Brown, die hoewel zijn naam anders doet vermoeden helemaal niets met de gelijknamige Aston Martin-grondlegger te maken heeft, blijft bij het bedrijf betrokken als Company Director en merkambassadeur. Volgens David Brown Automotive is het met nieuwe investeringen van de nieuwe eigenaar UK Advanced Industrials Limited in staat om verder uit te breiden. Eddie Kembery wordt de nieuwe CEO van David Brown Automotive. Kembery heeft voorheen diverse managementfuncties bekleed bij onder meer Ford, Honda en Aston Martin. David Brown Automotive zegt "een grote speler in het exclusieve segment" te willen worden die in kleine oplages bijzondere auto's produceert.