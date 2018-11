Nieuwe diesel voor Mercedes C200d

Wie bij Mercedes-Benz een C 200d bestelde, kreeg een auto met een 150 pk en 360 Nm grote 2,0-liter grote viercilinder onder de kap. Volgens de fabrikant moest een verbruik van 4,4 l/100 km haalbaar zijn. Vanaf nu heeft de C 200d een compleet andere krachtbron.

De 2.0 wordt namelijk vervangen door een 1.6. De 1597 cc grote viercilinder van Renault is 160 pk en 360 Nm sterk. Het blok is te koppelen aan een handgeschakelde zesbak én aan een 9G-Tronic-transmissie. Voor de sedan met handbak geeft Mercedes-Benz een verbruik op van 4,1 l/100 km. Met automaat ligt die waarde op 4,2 l/100 km. Voor de Estate ligt het gemiddeld verbruik op 4,4 l/100 km (handbak) en 4,5 l/100 km (automaat). De 0-100-sprint is in de handgeschakelde sedan in 8,5 tellen geklaard (Estate 8,7) . De versie met automaat klaar dat klusje in 7,9 seconden (Estate 8,2).

We hebben ook direct de prijzen binnen. Voor de C 200d met handbak vraagt Mercedes-Benz € 45.509. De versie met automaat moet € 46.415 kosten. Voor de C 200d Estate met handbak ligt de vanafprijs op € 47.336 en voor de versie met automaat vraagt Mercedes € 48.241.