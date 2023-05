Nieuwe designbaas Bentley is voormalig Volvo-ontwerper

Bentley nam onlangs al na enkele maanden afscheid van zijn nieuwe designbaas. Nu is er een opvolger gevonden. Robin Page gaat de boel aansturen, hij was eerder hoofdontwerper bij Volvo.

In februari trad Tobias Sühlmann nog aan bij Bentley als vervanger van de naar Volkswagen vertrokken Andreas Mindt. Sühlmann had zijn bureau nog niet goed en wel ingericht, of hij vond in McLaren alweer een nieuwe werkgever. Bentley kon dus alweer op zoek naar een nieuwe designchef en die is er nu: Robin Page.

Page was eerder hoofdontwerper van Volvo, waar hij van 2017 tot eerder dit jaar de scepter zwaaide. Daar was hij verantwoordelijk voor Volvo's ontwerpen die momenteel in de schijnwerpers staan, zoals dat van de elektrische EX90 en de nog te onthullen EX30. Page is bovendien geen onbekende bij Bentley; van 2001 tot 2013 was hij al verantwoordelijk voor het interieurdesign bij het Britse luxemerk. Per september is hij terug bij zijn oude werkgever.