Nieuwe Dacia Sandero maakt winterse testkilometers

De Dacia Sandero is in de basis alweer ruim zeven jaar oud, dus wordt er door de Roemenen hard gewerkt aan een volgende generatie. Die maakt onder winterse omstandigheden de nodige testkilometers.

Voor de marktintroductie van de huidige Dacia Sandero moeten we een tijdje terugkijken. Na de onthulling in september 2012 verscheen de tweede generatie van de Sandero begin 2013 op de markt. De betaalbare vijfdeurs sloeg destijds een beduidend modernere weg in dan zijn voorganger, maar nu is het tijd voor een opvolger. Die beleeft dit jaar, samen met sedan-broer Logan, zijn introductie. Om op alles voorbereid te zijn, test Dacia de nieuwkomer in de vrieskou van het hoge noorden en onze spionagefotograaf was erbij.

Wat direct te zien is, is dat de nieuwe Sandero ondanks zijn camouflage goed herkenbaar is als Sandero. De koets van de hatchback behoudt zijn kenmerkende vormen. Het lijkt qua uiterlijk dan ook eerder een grondige evolutie te worden dan een flinke koerswijziging. De bredere achterlichten, die de huidige Sandero bij zijn facelift ontving, keren terug als stijlelement. Daarbij wordt de neus wat scherper gevormd met bredere koplampen en een grotere grille.

Qua techniek rekenen we ook op de nodige vernieuwing. De 100 pk sterke 1.0 TCe van de nieuwe Clio vindt naar alle waarschijnlijkheid ook zijn weg naar de Sandero, om de geblazen 90 pk sterke 0.9 TCe te vervangen. Ook de handgeschakelde vijfbak van de Clio treffen we aan in de Sandero. Of er ook een hybride versie komt, zoals die ook van de Clio op de rol staat, is nog even afwachten. In dat geval zou een 1.6 benzine gekoppeld aan twee elektromotoren en met een 1,2 kWh accu de aandrijflijn worden. We wachten het af.