Nieuwe Dacia Sandero en Logan vanbinnen te zien

Dacia stelt later deze maand de geheel nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan aan de wereld voor. Het interieur hield Dacia nog even onder de pet, maar dankzij Cochespias hebben we nu ook het binnenste van de kersverse Roemenen in de smiezen.

Begin september gaf Dacia de eerste afbeeldingen van de compleet nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan vrij. Je kunt de Logan in feite als de sedanversie van de Sandero zien en dus hebben de vandaag online opgedoken afbeeldingen van het herziene Dacia-interieur betrekking op alle aangekondigde nieuwkomers van het merk!

De Sandero, Sandero Stepway en de Logan krijgen een compleet gewijzigd exterieur aangemeten. Met name aan de voorzijde gaan de auto's erop vooruit. Met het agressievere front komen de Sandero en Logan een stuk moderner voor de dag dan de op leeftijd rakende huidige modellen. Het mag geen verrassing heten dat ook het interieur een behoorlijke stap vooruit maakt.

Het drietal krijgt een volledig herzien dashboard waarbij het display dat bij het infotainmentsysteem hoort min of meer los op het dashboard is geplaatst. Het huidige infotainmentscherm is relatief laag, en zelfs onder de ventilatieroosters in de middenconsole gehuisvest (foto 3). Dat verandert dus bij de generatiewissel. Opvallend is dat Dacia vasthoudt aan een ietwat onhandige plaatsing van de USB-poort. Momenteel zit die aan de bovenste rand van het infotainmentscherm. In de nieuwe Dacia's krijgt de USB-poort een plek tussen het infotainmentscherm en het instrumentarium. Die klokkenwinkel is overigens volledig gewijzigd en bestaat voortaan uit een eenvoudig display met aan de linkerkant de toerenteller en rechts de snelheidsmeter. Dacia houdt vast aan de draaiknoppen voor de bediening van de klimaatregeling. Ook de plaatsing ervan verandert niet. Leuk detail: over nagenoeg de gehele breedte van het dashboard loopt een met ogenschijnlijk zacht materiaal afgewerkte strook die het dashboard in twee lagen verdeelt.

Later deze maand weten we alles over de vernieuwde Sandero, Sandero Stepway en Logan.