Nieuwe Dacia Logan nu ook op pad

De huidige Dacia Sandero en Logan worden over ongeveer een jaar eindelijk afgelost. Na ruim acht jaar dragen ze dan het stokje over aan de nieuwe generatie. De Sandero verscheen vorige week al als testexemplaar, nu is het de beurt aan de Logan. Zoals we bij de Sandero al zagen, wordt de neus een stukje lager, ronder en krijgt de Logan scherper gevormde koplampunits. Voor het grootste deel kunnen we de rest van het ontwerp vooral zien als een subtiele evolutie van het huidige lijnenspel.

Bij de Logan valt, meer dan bij de Sandero, op dat er iets meer een nieuwe weg in geslagen wordt bij de C-stijl. De huidige Logan lijkt in dat opzicht nog flink op de eerste generatie, bij de nieuwe Logan loopt de daklijn duidelijk geleidelijker af. Over de vorm van de achterlichten kunnen we eigenlijk alleen nog gissen. Het lijkt erop dat die ietsje smaller en breder worden. Uiteraard zijn we vooral ook benieuwd naar de voor ons bestemde MCV, maar die laat zich vooralsnog helaas niet zien.

Interessant wordt wat Dacia voor basis voor de nieuwe Sandero/Logan kan gebruiken. Momenteel heeft de Dacia nog een uit 2002 stammende Clio-basis. De kans is groot dat het nieuwe CMF-platform, waar ook de huidige Clio op troont, eindelijk ook naar de Roemenen gaat. Op motorengebied houden we er in ieder geval rekening mee dat de nieuwe 100 pk sterke 1.0 Tce de huidige 0.9-instapturbomotor vervangt. Later dit jaar weten we meer.