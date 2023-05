Nieuwe Dacia Duster scherper dan ooit - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Highlights

Komt in 2024

Gedurfder design

Nieuwe techniek, nu ook hybride

Auto’s als de Hyundai Tucson en de Kia Sportage vertaalden het SUV-concept al lang geleden naar een relatief betaalbare prijsklasse, maar de Dacia Duster maakte de SUV pas écht voor de massa bereikbaar. Met de eerste generatie Duster die in 2010 op de markt kwam, schoten de Roemenen regelrecht in de roos. In zijn eerste volle verkoopjaar stootte deze SUV de Sandero van Dacia’s verkooptroon en ook in 2012 bleef de Duster zijn goedkopere familielid voor.

Zo’n dertien jaar later staat de verkoopteller van de Duster in Nederland op bijna 14.000 stuks en daarmee is het na de Sandero en de Logan de best verkochte Dacia. Een hele prestatie, zeker als je bedenkt dat die andere twee niet alleen goedkoper zijn, maar ook al veel langer in Nederland leverbaar zijn. Ook in andere landen verkoopt de Duster als een dolle. Zo verlieten er vorig jaar in Europa bijna 200.000 stuks de showrooms, goed voor een prachtige tweede plek achter de Sandero in de Europese particuliere automarkt. Niet gek voor een inmiddels zes jaar oud model dat op zijn laatste benen loopt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de tienduizenden exemplaren die de in Zuid-Amerika als Renault verkochte Duster elk jaar noteert.

Er is Dacia veel aan gelegen om het Duster-succes vast te houden en dus pakt het volgend jaar behoorlijk uit met een volledig nieuw ontworpen model. Daarop blikken we nu alvast vooruit.

Moderne techniek

De tijd dat auto’s van Dacia steevast gebruikmaakten van beproefde maar oudere techniek van Renault, is voorgoed voorbij. Hoewel de Duster net als zijn zustermodellen al jarenlang te krijgen is met moderne turbomotoren van Renault staat het huidige model nog op hetzelfde en inmiddels bijna twintig jaar oude B0-platform van de eerste Duster. Daar was het immers een technische doorontwikkeling van. De volgende Dacia Duster wordt op een veel moderner platform geparkeerd. Net als het nu jongste model van Dacia – de Jogger – en de Sandero bouwt Dacia de nieuwe Duster op een eenvoudiger versie van het CMF-B-platform, dat we kennen van auto’s als de Renaults Clio en Captur. Reken maar dat je dat onderweg gaat merken. Die technische ommezwaai brengt waarschijnlijk voor het eerst een reeks geëlektrificeerde aandrijflijnen naar Dacia’s succesvolle avonturier. Kijk maar naar de Jogger. Die is technisch gerelateerd aan de nieuwe Duster en is er sinds kort ook met de 140 Hyrid-aandrijflijn van Renault.

Mogelijk blijft het daarbij niet op geëlektrificeerd vlak. Het zou namelijk zeer goed kunnen dat de nieuwe Duster straks, behalve met conventionele turbomotoren met vermogens vanaf zo’n 110 pk ook met mild-hybride machines leverbaar is. Als Dacia slim is, levert het zeker de 100 pk krachtige TCe Bi-Fuel-krachtbron – die zowel op benzine als op lpg loopt – in zijn nieuwe potentiële succesnummer. Of de Duster vierwielaangedreven varianten krijgt? Dat valt nog te bezien. Vooral buiten Nederland zijn Dusters-met-extra-houvast in elk geval een welkome aanvulling op het aanbod.

Scherpte

Niet alleen op technisch vlak maakt de nieuwe Duster stappen, ook op designvlak verandert er straks veel. In de huidige Duster herken je logischerwijs nog duidelijk zijn voorganger, en bepaalde plaatwerkdelen zijn zelfs uitwisselbaar. Maar de derde generatie Duster is tot op het kleinste nippeltje en paneeltje nieuw. Voor het ontwerp van de nieuwe SUV putten de Roemenen onder leiding van Design Director David Durand inspiratie uit de Bigster Concept uit 2021. Met die showauto gaf Dacia aan dat het de ambitie had om met een model boven de Duster te komen. Het Bigster-design blijft niet voorbehouden aan die nieuwe grote SUV en brengt ook meer uitgesproken vormen naar de Duster-wereld. Dat is meer dan een aanname. Uit de database van het World Intellectual Property Organization dook AutoWeek patenttekeningen op van wat zeer waarschijnlijk de nieuwe Duster is. Op basis van die platen heeft onze illustrator de Duster getekend zoals we verwachten dat hij ter wereld komt. Hoekige en vooral achter uitgebouwde wielkasten, gewaagde verlichting en een bepaald niet geringe hoeveelheid kunststof aankleding: het nieuwe model ziet er veel gedurfder uit dan het huidige. De nieuwe grote broer van de Duster komt in 2025 en wordt mogelijk een langere variant van de Duster. Kijk niet gek op als die plek biedt aan maximaal zeven inzittenden. Nóg iets om naar uit te kijken dus.