Nieuwe Dacia Duster betrapt: Bigster-invloeden

Volgend jaar staat er een compleet nieuwe generatie van de Dacia Duster in de Nederlandse showrooms. Op deze kakelverse set foto's is een ingepakt prototype van die volledig nieuwe Dacia Duster al goed te zien. Wat blijkt? Ook de Duster gaat sterk lijken op de Bigster Concept van twee jaar geleden.

De Dacia Duster die je momenteel bij de Dacia-dealers vindt, werd in 2017 gepresenteerd tijdens de IAA van Frankfurt. Ondanks dat de huidige Duster nauwelijks uiterlijke zaken deelt met zijn voorganger, deelt hij zijn inmiddels op leeftijd geraakte B0-platform wel met de eerste generatie Duster. Volgend jaar komt er een volledig nieuwe Dacia Duster die op het veel modernere CMF-B-platform staat. Die basis ken je van de Dacia Jogger, maar ook van Renaults als de Clio en Captur. Op deze spionagefoto's is de volledig nieuwe Duster al zeer goed te zien.

De nieuwe Dacia Duster lijkt behoorlijk op de Bigster Concept die het merk in 2021 presenteerde. Met dat studiemodel gaf het Roemeense merk aan dat het de ambitie had om met een grotere SUV dan de Duster te komen. Medio 2021 kon AutoWeek je al patentplaten laten zien van een nieuwe SUV van Dacia die duidelijk overgoten was met designinvloeden van de Bigster Concept. Misschien hadden we toen al wel de nieuwe Duster te pakken. Het ingepakte testmodel op deze foto's is aan zien formaat te zien namelijk de nieuwe Duster, maar zijn uiterlijke kenmerken komen vrijwel volledig overeen met de Dacia op de genoemde patenttekeningen. Mogelijk wordt de 'grotere' Dacia een vooral langere variant van de nieuwe Duster. Bij de Bigster Concept speelde zich achter de C-stijl namelijk nog net even wat meer af dan bij de Duster op deze spionagefoto's.

Het nieuwe Dacia-design brengt vooral meer uitgesproken vormen naar de Duster. De SUV wordt overladen met hoekige lijnen en verlichting die een stuk gewaagder is dan die van het huidige model. De nieuwe Dacia Duster wordt net als de later te verschijnen grote broer van het model straks in het Roemeense Miovani geproduceerd. Kijk niet gek op als de Duster net als de Jogger over hybride techniek komt te beschikken.