Nieuwe concept-car Turkse Togg is elektrische sedan

Het Turkse Togg presenteert zich begin 2022 tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas als een nieuwe speler in het land van de high-tech mobiliteitsoplossingen. Concreet betekent dat weinig, maar het merk pakt tijdens de Amerikaanse techbeurs wel uit met een nieuw studiemodel waarvan het nu de eerste beelden vrijgeeft.

Togg zegt tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een high-tech mobiliteitsoplossing te presenteren en neemt in ieder geval één studiemodel mee om zijn technische kennis en kunde te etaleren. Het merk laat een een afbeelding zien waarop we een smartphone met vier wielen zien en geeft ook een afbeelding vrij van het interieur van zijn nieuwe showauto.

Die 'smartphone op wielen' dient natuurlijk ter illustratie van het feit dat Togg's CES-knaller helemaal connected is. Toch is de plaat interessanter dan je denkt. De wielen zijn namelijk identiek aan die van de naamloze elektrische sedan waar AutoWeek je onlangs exclusief de eerste patenttekeningen van kon laten zien. We durven met zekerheid te zeggen dat de op die patentplaten zichtbare elektrische sedan de nieuwe concept-car is die Togg tijdens de CES in Las Vegas presenteert, maar dat heeft niet alleen met de wielen te maken. Die zagen we namelijk al op patentbeeld onder de productieversies van Togg's elektrische SUV.

Wat onze vermoedens sterkt is dat ook de afbeelding die Togg al van het interieur van zijn nieuwe showauto laat zien, duidelijk met die nieuwe sedan te maken heeft. Op de vloer van de auto vinden we onder de middentunnel namelijk een vergelijkbaar verlicht patroon als op de grille en het dak van de elektrische sedan op de reeds genoemde patenttekeningen. Het dashboard is over de gehele breedte overigens gevuld met digitale displays, iets dat op een techbeurs als de CES natuurlijk niet misstaat. Op 5 januari weten we meer, dan presenteert Togg-CEO Gürcan Karakaş de concept-car en de toekomstplannen van het merk.