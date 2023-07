Mitsubishi heeft de eerste beelden vrijgegeven van een splinternieuwe compacte SUV. De cross-over heeft nog geen naam geeft binnenkort al zijn geheimen prijs. De grote vraag: kunnen we hem in Nederland verwachten?

Om daar maar direct antwoord op te geven: waarschijnlijk niet. Mitsubishi laat zijn nog naamloze nieuwe model debuteren tijdens de Gaikindo Indonesia International Auto Show in - inderdaad - Indonesië en is dan ook vooral voor de Aziatische markt bedoeld. De nieuwe cross-over van Mitsubishi gaat in Indonesië in productie.

De 'All-New Compact SUV' - zoals Mitsubishi zijn nieuwkomer vooralsnog aanduidt is 4,39 meter lang, 1,81 meter breed en 1,66 meter hoog. Dat maakt hem een ruime 15 centimeter langer dan de met Mitsubishi logo's bedeelde Renault Captur: de ASX. De vorige generatie Mitsubishi ASX is in Nederland niet meer te koop en wordt ook ver buiten Europa vervangen. We mikken er dan ook op dat Mitsubishi's nieuwste hoogpotige die 'internationale ASX' gaat opvolgen.

De auto krijgt volgens Mitsubishi een 1.5 viercilinder benzinemotor, heeft altijd voorwielaandrijving en moet onder meer met een cvt in de verkoop gaan. Komt het ontwerp je enigszins bekend voor? Kan goed kloppen. De mogelijke ASX-vervanger is namelijk de productieversie van de Mitsubishi XFC Concept die het merk in oktober vorig jaar liet zien. De eerste exemplaren moeten al in november in Azië worden geleverd. Mitsubishi geeft 10 augustus alle details van de nieuwkomer vrij.