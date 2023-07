Nieuwe Citroën C3 faalt grandioos tijdens botsproeven NCAP

De vorig jaar voor groeimarkten geïntroduceerde splinternieuwe Citroën C3 is door de Latin NCAP - de Midden- en Zuid-Amerikaanse tak van de Global NCAP - uitgebreid aan veiligheidstests onderworpen. Na de auto meermaals aan bonken te hebben gereden is daar bepaald geen fraai resultaat uit gerold. De Citroën C3 harkt namelijk geen enkele van de maximaal haalbare vijf NCAP-sterren binnen.

Vooropgesteld: het gaat hier niet om de Citroën C3 zoals die in Europa wordt verkocht en ook niet om de nieuwe voor de Europese markt ontwikkelde C3 zoals die later dit jaar wordt gepresenteerd. De C3 zoals die door de Latin NCAP aan veiligheidsproeven is onderworpen, is het vorig jaar in India gepresenteerde en inmiddels ook in Brazilië onthulde model dat vooral voor groeimarkten is bestemd. Er bestaat overigens ook een volledig elektrische versie van. Hoe dan ook: Latin NCAP was bepaald niet tevreden. Op de scorekaart zien we de Citroën op gebied van veiligheid voor volwassen inzittenden slechts 31 procent van de punten binnen wist te harken. De veiligheid van kinderen in de auto werd met een slechte 12 procent van de haalbare punten beoordeeld. Wat voetgangersveiligheid betreft scoort de C3 nog het beste, al is een resultaat van 50 procent van de maximale punten ook niet om over naar huis te schrijven. Wat actieve en passieve veiligheidssystemen betreft, haalt de compacte Citroën 35 procent van de punten binnen.

Latin NCAP zegt dat de basis van de Citroën C3 'onstabiel' is en spreekt van slechte bescherming van de inzittenden bij een frontale aanrijding. Vooral door het ontbreken van gordelspanners lopen de bestuurder en bijrijder volgens de Latin NCAP kans op letsel aan de borst. Ook zou het voetencompartiment niet stevig genoeg zijn. Daarbij is de Latin NCAP kritisch op het feit dat de C3 geen zijairbags heeft en ook geen melding geeft als je je gordel niet om hebt. Twee airbags en stabilisatiecontrole zijn overigens standaard, dus ook op de geteste C3's.

Stephan Brodziak, voorzitter van Latin NCAP, zegt dat Stellantis "[...] zich zou moeten schamen" omdat het bedrijf heel goed heet hoe je wel "veiligere auto's met een betaalbare prijs" kunt maken. Brodziak noemt een auto als de Citroën C3 "[...] een belediging voor de gezondheid en veiligheid van inwoners van Zuid- en Midden-Amerika". Brodziak dringt er bij Stellantis op aan de productie van auto's die voor zijn inzittenden een veiligheidsrisico vormen. De voor de lokale markt geproduceerde Peugeot 208 en Fiat Argo en Cronos haalden eerder tijdens de Latin NCAP-botsproeven achtereenvolgens slechts twee en geen enkele ster binnen. De Jeep Renegade harkte één ster binnen en de 700 van Ram schopte het tot slechts één ster. Stellantis is niet het enige concern met bij de Latin NCAP slecht scorende auto's. Zo haalde de Toyota Yaris er één ster, de Suzuki Swift en Baleno evenals de Dacia Duster, Kia Picanto en een heel stel Hyundais (Accent, HB20) en de Ford Ka+ geen enkele.