Nieuwe Citroën C3 Aircross: ook elektrisch

De Citroën C3 Aircross werd medio 2017 gepresenteerd als opvolger van de met meer MPV-invloeden doorspekte C3 Picasso. Met dedit model had ook Citroën eindelijk een compacte cross-over in het segment van auto's als de Renault Captur. Begin 2021 werd de Citroën C3 Aircross vrij ingrijpend gefacelift en in die vernieuwde vorm hoeft de cross-over het niet heel lang meer uit te houden. Er zit namelijk een volledig nieuwe C3 Aircross in het vat!

De huidige Citroën C3 Aircross strekt zich uit over een afstand van zo'n 4,15 meter, maar het op deze foto's zichtbare testmodel lijkt een stuk langer. Reken op een cross-over met een wagenlengte van zo'n 4,3 meter. Daarmee sluit de nieuwe C3 Aircross netjes aan bij Stellantis-zustermodellen zoals de Peugeot 2008 en Opel Mokka. Die groeispurt betekent overigens wél dat de C3 Aircross formaattechnisch behoorlijk in de buurt komt bij de zo'n 4,36 meter lange C4 Aircross.

Hoewel de actuele C3 Aircross zeker sinds zijn facelift optisch netjes in de pas loopt bij jongere modellen van Citroën, kan de auto op technisch vlak wel een generatiewissel gebruiken. Hij staat namelijk nog op het PF1-platform waar ook auto's als de C3 Picasso, vorige generatie Peugeot 2008 en de vorige en huidige C3 gebruik van maken. Die basis is niet geschikt voor volledige elektrificatie en dus is de huidige C3 Picasso niet met een elektrische aandrijflijn leverbaar. De nieuwe wordt dat wél. De tweede generatie C3 Aircross komt namelijk op het CMP-platform te staan, bekend van een enorm aantal Stellantis-modellen. Die CMP-basis is niet alleen geschikt voor verbrandingsmotoren, maar kan ook overweg met volledig elektrische aandrijflijnen. Reken naast op elektrische versies ook op varianten met mid-hybride benzinemotoren.

Het op deze foto's zichtbare testmodel hangt nog behoorlijk in de camouflageplakkers en dus is er over het uiterlijk van de nieuwe C3 Aircross niet heel veel te zeggen, behalve dat de auto overduidelijk sterkere SUV-trekjes krijgt. De C3 Aircross krijgt over twee lagen opgeknipte verlichting aan de voorzijde en ook is al iets van de led-achterlichten te zien.