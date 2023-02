Nieuwe CEO Toyota: 'Elektrische auto op eerste plaats'

Waar Toyota een echte pionier was met hybride rijden, is het juist wat afwachtend als het aankomt op elektrisch rijden. Inmiddels begint ook Toyota elektrische modellen op de wereld los te laten en hier in Nederland is de Toyota bZ4X de eerste van meerdere puur elektrische of óók elektrische modellen. Met 'ook elektrisch' doelen we op auto's die nog met de brandstofmotor als uitgangspunt zijn ontwikkeld, maar ook een elektrische aandrijflijn kunnen hebben. Toyota kondigde eind 2021 aan dat het voor de Europese markt aan een platform werkte waarmee dat mogelijk is. De nieuwe Toyota C-HR lijkt de eerste te worden die zowel met brandstofmotoren als volledig elektrisch op de markt komt.

Er zit zeker het één en ander in het vat, maar de focus moet nog steviger op elektrisch rijden komen te liggen. Dat stelt althans Koji Sato, de aanstaande CEO van Toyota. Sato, die per 1 april het stokje overneemt van Akio Toyoda, kondigt alvast aan dat onder zijn leiding Toyota de ontwikkeling van elektrische auto's opschroeft. Elektrificatie staat bij hem op de eerste plaats. "Nu is de tijd rijp voor het versnellen van de ontwikkeling van BEV's volgens een andere insteek."

Lexus gaat de kar trekken en vanaf 2026 verschijnen bij Toyota's luxemerk de eerste elektrische auto's van de volgende generatie. Die zijn 'van de grond af ontwikkeld als BEV', aldus Sato. De toekomstige topman van Toyota spreekt over een 'BEV-first mindset' om klanten van elektrische auto's te kunnen voorzien die aan hun behoeften voldoen. Wel benadrukt Sato het belang van blijven inzetten op verschillende vormen van aandrijving, omdat 'de energiesituatie wereldwijd niet hetzelfde is en Toyota wereldwijd de juiste opties wil hebben'.