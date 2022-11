Nieuwe campagne tegen gebruik lachgas achter het stuur

Met een slok op achter het stuur kruipen is totaal onverantwoord, hetzelfde geldt voor de weg op gaan terwijl je onder invloed bent van andere verdovende middelen. De laatste jaren zijn er veel verkeersincidenten geweest doordat jongeren lachgas gebruiken. Dan hebben we het niet over distikstofmonoxide (N2O) dat wordt gebruikt om tijdelijk extra vermogen uit je motor te trekken, maar over de toepassing ervan als drugs. Het wordt veelal via een ballonnetje geïnhaleerd als verdovend middel. Wat blijkt? De meeste jongeren vinden lachgasgebruik in het verkeer gevaarlijk, maar vinden het moeilijk of vervelend om de bestuurder op het gebruik van lachgas in de auto aan te spreken.

Dat blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert. Voor het derde jaar op rij start TeamAlert een campagne om het lachgasgebruik onder jongeren in het verkeer tegen te gaan. Ditmaal richt de campagne zit onder meer op het aanpreken van de bestuurder die lachgas gebruikt, daar uit onderzoek van TeamAlert blijkt dat één op de vier jongeren dit vervelend vindt om te doen. De boodschap: 'Word geen clown in het verkeer. Hoe spreek jij een ander aan?'

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt blij te zijn met de nieuwe campagne: "Het aantal ongevallen waarbij lachgas een rol speelt, is veel te groot, ik vind dat zorgwekkend. Het kabinet zet er daarom op in lachgasgebruik in het verkeer aan te pakken. Naast handhaving zetten we in op voorlichting en bewustwording, hierbij zijn jongeren een heel belangrijke doelgroep. Heel goed dat TeamAlert de risico's bij hen duidelijk maakt."

Tussen 2019 en 2021 zouden er maar liefst zo'n 1.800 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden waarbij het gebruik van lachgas een rol speelde. Daarvan hadden er 63 een dodelijke afloop.