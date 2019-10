Nieuwe Cadillac Escalade laat zich zien

Sinds eind Jaren ’90 doet General Motors in de Verenigde Staten goede zaken met een enorme luxe-SUV, de welbekende Cadillac Escalade. Deze foto’s bewijzen dat er een nieuwe generatie op komst is. De auto brengt ook nieuws voor GMC en Chevrolet mee.

De huidige Escalade werd in 2015 gepresenteerd en beschikt over een nog altijd vrij modern, maar in ieder geval indrukwekkend uiterlijk met een indrukwekkende grill en grote led-lichtunits. Wie de mastodont naast nieuwere Cadillac-modellen parkeert, zal evengoed tot de conclusie komen dat de tijd niet heeft stilgestaan.

Het is dan ook niet zo gek dat Cadillac ook de Escalade in een nieuw jasje hijst. Voor modeljaar 2021, die volgend jaar in de Amerikaanse showrooms verschijnt, verwachten we een geheel nieuw model. De basisvorm blijft uiteraard die van een grote body-on-frame-SUV die vooral veel ruimte en comfort moet bieden, maar de invulling is nieuw. Het camouflagemateriaal is nog in overvloed aanwezig, maar in de neus zien we al de nodige overeenkomsten met bijvoorbeeld de kleinere XT6.

Als er een nieuwe Escalade verschijnt, betekent dat automatisch dat we nog twee grote SUV’s kunnen verwachten. Zo lang de Escalade bestaat, is de auto namelijk onderdeel van een automobiele drieling van Cadillac, Chevrolet en GMC.

Bij Chevrolet gaat de korte versie van dit model als Tahoe door het leven en heet de langere variant Suburban, hoogstwaarschijnlijk de oudste nog bestaande automobiele type-aanduiding ter wereld. GMC biedt deze auto als Yukon en Yukon XL aan en opereert in het gat tussen ‘instapper’ Chevrolet en het premium-aanbod van Cadillac. Bij dat merk gaat de langere variant overigens als ESV door het leven.

De oorspronkelijke Escalade was GM’s reactie op de uitvinder van dit segment, de Lincoln Navigator. Zoals de Cadillac z’n basis deelt met de Tahoe, Suburban en Yukon, is de grote Lincoln op de Ford Expedition gebaseerd.

Overigens is de Escalade officieel gewoon in Nederland leverbaar, al speelt het model hier een minder dan marginale rol.