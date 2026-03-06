De BYD Atto 3 is grondig vernieuwd en heet voortaan BYD Atto 3 Evo. Die BYD Atto 3 Evo verslaat het vorige model op elk vlak. Hij is sterker, heeft een groter rijbereik, kan sneller laden, zit beter in zijn spullen en is ook nog eens goedkoper!

De BYD Atto 3 had tot op heden een 204 pk sterke elektromotor en een 60,5 kWh LFP-accu. Die combinatie hielp de SUV van Skoda Elroq-formaat aan een actieradius van 420 kilometer. Een lege accu pompte je met maximaal 110 kW weer vol. Deze BYD Atto 3 was er als Comfort vanaf €40.690. De vanafprijs van de nieuwe BYD Atto 3 Evo ligt met €40.990 weliswaar €300 boven die van het vorige model, maar daar krijg je direct een Design-uitvoering voor die bij het vorige model €42.690 kostte. Die biedt ook nog eens véél meer dan zijn voorganger.

De BYD Atto 3 Evo is praktisch een nieuwe auto. Zo wisselt hij in de basis van voor- naar achterwielaandrijving. De Atto 3 Evo heeft als Design een 313 pk sterke elektromotor op de achteras en is daarmee zomaar even 109 pk sterker dan de vorige instapper. Die accu wordt gevoed door een nieuwe en met 74,8 kWh aanzienlijk grotere accu. Het logische gevolg: een flink groter bereik. De BYD Atto 3 Evo schopt het als Design tot een rijbereik van 510 kilometer. 90 kilometer winst dus. Daar komt bij dat de Atto 3 Evo ook nog eens twee keer zo rap kan snelladen: met 220 kW in plaats van 110 kW.

Excellence met vierwielaandrijving en 313 pk

Daar blijft het niet bij. De Design-uitvoering was voorheen de hoogste van de twee uitrustingsniveaus. Nu is het de basisversie. BYD heeft een nieuwe Excellence-uitvoering bedacht om de Design te overtreffen. Die biedt niet alleen meer uitrusting, maar ook een extra elektromotor. De BYD Atto 3 Evo Excellence heeft dankzij twee elektromotoren die samen 449 pk leveren dan ook vierwielaandrijving. Daarmee zoem je in 3,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Het bereik van deze versie: 470 kilometer. De BYD Atto 3 Evo kost als Excellence €43.990.

Goed om te weten: beide varianten mogen 1.500 kilo trekken. De bagageruimte groeit met 50 liter tot 490 liter. Ook interessant: de Atto 3 Evo heeft voortaan een frunk, en die is met zijn inhoud van 101 liter nog bruikbaar ook.

Prijzen BYD Atto 3 Evo versus BYD Atto 3 (oud) - maart 2026

Uitvoering Accu Actieradius DC-laadvermogen Aandrijving Prijs BYD Atto 3 Evo Design 74,8 kWh 510 kilometer 220 kW Achter €40.990 BYD Atto 3 Evo Excellence 74,8 kWh 470 kilometer 220 kW Voor en achter €43.990 BYD Atto 3 (oud) Comfort 60,5 kWh 420 kilometer 110 kW Voor €40.690 BYD Atto 3 (oud) Design 60,5 kWh 420 kilometer 110 kW Voor €42.690

Uitrusting

De BYD Atto 3 Evo onderscheidt zich vanbuiten met nieuwe verlichting en aangepaste bumpers van de Atto 3 zonder Evo-toevoeging. Interessant: BYD neemt afscheid van het draaibare multimediascherm. Het staat voortaan altijd in horizontale positie. De Design-uitvoering biedt 18-inch lichtmetaal, een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen, navigatie, Android Auto- en Apple CarPlay-connectiviteit, elektrisch verstelbare, verwarmbare en geventileerde voorstoelen, een warmtepomp en een frunk waar 101 liter in past. De Excellence-uitvoering voegt daar zaken als een panoramisch schuif-/kanteldak, stoelverwarming achter en een head-updisplay aan toe.