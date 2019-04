Nieuwe Buick Encore onthuld

Opel's Mokka X wordt op termijn opgevolgd door een product dat verwant is aan andere hoogpotigen van de PSA-familie. Tweelingbroertjes Buick Encore en Chevrolet Tracker worden door General Motors van eigen opvolgers voorzien. In China toont Buick nu hoe de nieuwe Encore opdroogt. In twee smaken!

De nieuwe Buick Encore geeft in feite weer hoe een van een Buick-front voorziene opvolger van de huidige Mokka X vormgegeven zou kunnen zijn als Opel bij General Motors was gebleven. Opvallend gegeven: de nieuwe Encore komt in twee formaten beschikbaar. De reguliere versie heet simpelweg Encore, terwijl de variant met verlengde wielbasis en een aangepast uiterlijk als Encore GX door het leven gaat.

Buick houdt het gros van de informatie nog even onder de pet, maar meldt wel dat de nieuwe Encore beschikbaar komt met een Ecotec-viercilinder die gekoppeld kan worden aan een nieuwe negentraps automaat, maar ook overweg kan met een CVT-transmissie. Dat Ecotec-blok is een 115 pk sterke 1.0. De nieuwe Encore heeft een wielbasis van 2,57 meter en is zelf 4,3 meter lang, 1,8 meter breed en 1,61 meter hoog. Daarmee is hij enkele centimeters groter en lager dan de 4,28 meter lange, 1,77 meter brede en 1,66 meter hoge uitgaande generatie. De Encore GX, de grotere Encore dus, is 4,46 meter lang, 1,81 meter breed en 1,62 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,64 meter. De Encore GX (foto 2) is dus meer dan een verlengde reguliere Encore. Deze grotere versie wijkt optisch dan ook af van de reguliere Encore. Op de bestellijst van de Encore GX komt een geblazen 1.3 te staan die 165 pk levert.

GL8 Avenir Concept

Meer Buick-nieuws komt in de vorm van de GL8 Avenir Concept (foto 3), een vooruitblik op een vernieuwde luxueuze Avenir-uitvoering van de GL8. De GL8 is een MPV die alleen in China wordt verkocht (foto 4). Deze voorbode van een luxer aangeklede versie heeft meer chroom rondom en krijgt een interieur dat niet alleen is afgewerkt met fraaiere materialen, maar waar ook meer displays én een hogere uitrusting in wordt gemonteerd. Dit nieuwe studiemodel heeft een aangepast front en dat betekent dat deze showauto natuurlijk vooruitblikt op een gefacelifte versie van de GL8.