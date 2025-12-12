Wat je ook vindt van het ‘Neue Klasse’-design, van die giga-grilles zijn we tenminste af bij BMW. Of… toch niet, want deze geheel nieuwe X7 laat zien dat de grootste modellen dat gigantische hekwerk gewoon mogen houden.

De nieuwe BMW iX3 is controversieel, maar tenminste wel heel anders dan wat we de laatste jaren hebben gezien bij BMW. Wie hem niet mooi vindt heeft pech, want met dit design zullen nog vele elektrische Neue Klasse-BMW’s volgen. Ook de reguliere, brandstofgestookte BMW’s krijgen deze designtaal aangemeten. Veel strakke vouwen en grote vlakken dus, in combinatie met brede achterlichten en een combinatie van koplampen en ‘grille’ in één (vaak verlichte) omlijsting.

Behalve kennelijk bij de allergrootste modellen. Dit is namelijk opnieuw de geheel nieuwe X7. Die deelt weliswaar geen zichtbaar onderdeel met de huidige X7, maar neemt in grote lijnen wel diens design over. Daarvan leren we twee dingen. Ten eerste dat de topmodellen van BMW zich blijven onderscheiden met verlichting die aan de voorzijde over twee lagen is verdeeld, zoals BMW met de huidige 7-serie en gefacelifte X7 lanceerde. Daarnaast laat deze X7 zien dat de giga-grille in sommige gevallen wel degelijk mag blijven, want ook dit nieuwe model heeft hem nog.

De rest van de carrosserie is wel anders en vooral een stuk strakker dan de X7 die in de basis uit 2018 stamt en in 2022 zijn huidige, opmerkelijke voorzijde kreeg. Concreet kijken we hier trouwens naar een M Sport-model, dat ongetwijfeld M60 (zonder ‘i’) gaat heten en tenminste in bepaalde werelddelen een V8 onder de kap krijgt. En vier gigantische uitlaateindstukken onder de achterbumper, zoals dit prototype duidelijk laat zien.

Overigens kan die V8 afgaande op de foto's niet voorkomen dat er een andere nieuwkomer op de bumper van de X7 blijft hangen. Juist: de Lexus LBX Mirozo RR, die sportieve versie met een brute driecilinder met 304 pk.