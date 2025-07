Er zit een fonkelnieuwe BMW X5 in het vat. De nieuwe X5 combineert twee werelden: die van de elektrische Neue Klasse-modellen met die van de modellen met verbrandingsmotoren. Op deze set spionagefoto's is de nieuwe BMW X5 op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

Bij BMW zijn de belangrijkste pijlen momenteel gericht op de ontwikkeling en daarop volgende onthulling van de eerste Neue Klasse-modellen. Die nieuwe reeks elektrische BMW's staan op een nieuw modulair EV-platform én introduceren een compleet nieuwe designstijl. De Neue Klasse-huisstijl blijkt niet voorbehouden aan de nieuwe elektrische BMW's. Zo worden op termijn álle modellen ondergedompeld in BMW's nieuwe designbad. Waaronder de nieuwe X5.

Op deze set spionagefoto's is te zien hoe BMW de nieuwe X5 aan testwerk onderwerpt op de dik 20 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife. Die nieuwe SUV is best welkom, de huidige vierde generatie van de X5 draait immers al mee sinds 2018. Hoewel de X5 op deze foto's nog fanatiek is beplakt met camouflerend stickerwerk, is overduidelijk dat in het ontwerp van de auto heel wat Neue Klasse-dna is verwerkt. Dat betekent zeker niet dat de auto ook op een voor dedicated EV's bestemd platform komt te staan. De X5 op deze foto's is 'gewoon' een SUV met verbrandingsmotoren. Wél is het aannemelijk dat er een iX5 of een anders geheten elektrisch equivalent van de X5 komt die wél op Neue Klasse-basis troont. Die SUV en de brandstof-X5 gaan vast heel sterk op elkaar lijken.

Waarom we dat denken? Nou, het elektrische 3-serie equivalent van de Neue Klasse komt naast de volgende generatie 3-serie met verbrandingsmotoren te staan. Hoewel ook die twee modellen elk op een andere basis tronen, gaan ze wél sterk op elkaar lijken. Dat bleek uit eerdere spionagefoto's. En de X3 en iX3 dan? Die vormen een uitzondering. De huidige X3 is nog vrij jong, maar die SUV-met-verbrandingsmotoren kwam medio 2024 te vroeg om wat van de designgenen van de Neue Klasse-reeks mee te krijgen. Op basis van de huidige X3 is er nog geen nieuwe elektrische iX3. De nieuwe BMW iX3 wordt het eerste model van de Neue Klasse. Bij zijn introductie lijkt die dus niet op de X3, al is het aannemelijk dat de X3 op termijn een grondige facelift krijgt die hem in lijn brengt met de Neue Klasse-iX3. Zijn we er nog?

Onder de BMW X5 op deze foto's schuilt waarschijnlijk een doorontwikkelde variant van het CLAR-platform dat ook onder de huidige X5 zit. Reken onder meer op de komst van plug-in hybride varianten die zeker 100 kilometer op louter elektrokracht kunnen rijden.