BMW heeft in Noord-Amerika vast wat dealers ingelicht over toekomstige modellen, onder meer de X5. Die dealers slagen er niet allemaal in om de boel geheim te houden, dus kunnen wij je nu ook vertellen wat er volgens hen aan de X5 gaat veranderen.

Voor de zekerheid: de BMW X5 verandert helemaal. Het gaat om een compleet nieuwe generatie van BMW’s eerste SUV, van top tot teen en van voor tot achter nieuw. Over die X5 weten we al best wel wat. Zo is al duidelijk dat het Neue Klasse-design van de iX3 ook zijn weg naar de X5 zal vinden, dat er een iX5 komt met hetzelfde platform en dezelfde koets als de reguliere X5 én dat er een waterstofversie van diezelfde iX5 wordt geïntroduceerd.

Wat de Amerikaanse dealers ons vandaag via Automotive News toefluisteren, is van een meer gedetailleerde aard. Zij kregen de X5 bij een speciaal preview-evenement al te zien en melden dat de auto compacter oogt dan het huidige model. Volgens de aanwezigen krijgt de X5 een ‘X-motief’ in de koplampen voor het dagrijlicht. Dat zou dan enigszins lijken op wat Mercedes doet, al prakt dat merk gelijk maar het merklogo in koplampen en achterlichten.

Split tailgate

De ingewijden melden ook dat de X5 een belangrijk kenmerk verliest. Vanaf zijn introductie eind jaren 90 heeft dit model een zogenoemde ‘split tailgate’, waarbij het onderste deel van de achterklep naar beneden scharniert en het bovenste naar boven. Dat zou bij de nieuwe niet meer het geval zijn. Eerlijk is eerlijk: op basis van de spionagefoto’s hadden we dat ook al kunnen concluderen. De klep eindigt net boven de kentekenplaat, wat het erg lastig maakt om het onderste deel nog naar beneden te laten kantelen.

X7

Er is meer nieuws van deze mysterieuze Amerikaanse dealermeeting. Zo zou er duidelijk zijn geworden dat de X7 een stationwagonachtig profiel krijgt dat hem duidelijker moet onderscheiden van de concurrentie. Wellicht wat minder hoog en bonkig dan een GLS dus, maar meer langgerekt en (relatief) laag.

Alpina

Ook geinig: de aanwezigen bij dit evenement melden dat er Alpina-versies van de 7-serie en X7 komen. Dat is op zichzelf niet nieuw, maar zegt wel iets meer over wat BMW met Alpina van plan is nu dat submerk onderdeel is van BMW zelf. Alpina komt met eigen modellen, maar brengt dus kennelijk ook nog ‘gewoon’ versies van bestaande BMW-modellen uit.