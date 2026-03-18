Nieuwe BMW X5 en 7-serie nu al deels te zien

Lek bij BMW

Joas van Wingerden
BMW maakt zich op voor de onthulling van de volledig elektrische i3, maar ondertussen komen er al meer nieuwe modellen naar buiten. We zien hier de nieuwe BMW X5 en de grondig gefacelifte BMW 7-serie.

Vandaag is de onthulling van de geheel elektrische nieuwe BMW i3, dus de spotlights staan al volop op BMW. Helaas voor de Duitsers staan ook de nieuwe BMW X5 en gefacelifte BMW 7-serie al vol in de spotlights en wel dankzij Instagrammer asatur.price. Die deelt enkele beelden van het tweetal, zo te zien gemaakt achter de schermen tijdens een pre-shoot met de modellen. Hoewel de foto's nog niet heel geweldig zijn, geven ze al een aardig beeld van wat er te verwachten is van de nieuwe X5 en 7-serie.

In het geval van de BMW X5 gaat het om een geheel nieuwe generatie en het is heel goed te zien dat hij sterk de iX3 achternagaat met zijn Neue Klasse-lijnen. Sterker zelfs; houd die twee straks maar eens uit elkaar. De X5 krijgt een iets hoger zwart inzetstuk in zijn voorbumper en juist wat smallere exemplaren op de hoeken. Aan de achterkant zien we iets ranker gevormde lichtunits dan bij de iX3. Overigens komt er ook een volledig elektrische BMW iX5, die hier sprekend op lijkt.

BMW 7-serie (via asatur.price)

BMW 7-serie

Ook de BMW 7-serie kijkt al even om het hoekje. Daarbij gaat het om een opfrisser, maar wel een vrij stevige. Dan hebben we het overigens vooral over de techniek, want qua uiterlijk blijft het meer bij het bekende. De 7-serie behoudt in grote lijnen de neus die we gewend zijn en volgt daarmee dus voorlopig nog een andere koers dan veel (nog te onthullen) nieuwe BMW's die al op de Neue Klasse-tour gaan. Het is nog even afwachten wanneer de BMW X5 en BMW 7-serie officieel onthuld worden, eerst dus vandaag de beurt aan de BMW i3.

BMW X5 BMW 7-serie

