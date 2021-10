Nieuwe BMW X1 ook als M35i xDrive

BMW's huidige generatie X1 is met introductiejaar 2015 momenteel van de langst meedraaiende modellen van het merk. Grote broer X3 is er als volledig elektrische iX3 en ook de nieuwe X1 krijgt een elektrische i-variant: de iX1. Aan de andere kant van het spectrum parkeert BMW voor het eerst een M Performance-variant. Geen échte M dus, maar wel een bepaald niet kinderachtige sportieve versie die waarschijnlijk luistert naar de naam M35i.

Van de huidige generatie X1 is de 231 pk sterke xDrive25i de krachtigste variant, een versie die straks een M Performance-versie boven zich moet dulden. We mikken erop dat die voor de X1 nieuwe sportieve topversie net als bij de X2 de naam M35i gaat dragen. Reken op een variant met een 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor, een turboblok dat in de reeds genoemde X2 M35i en auto's als de M135i en M235i goed is voor 306 pk. Hoewel de X1 in de basis weer een voorwielaandrijver is, worden die ruim 300 turbopaarden in de X1 M35i over alle vier de wielen verdeeld.

De X1 op deze nieuwe set spionageplaten heeft opvallend genoeg andere uitlaatpijpen dan je van een M Performance-model zou verwachten. De X2 M35i en M135i en M235i hebben aan weerszijden van de achterbumper immers een enkele dikke knalpijp terwijl de testauto op deze foto's aan elke kant twee uitlaateindstukken heeft. We verwachten dat BMW de nieuwe X1 in de eerste helft van volgend jaar presenteert. De elektrische iX1 en de sportiever ingestelde M35i-versie volgen waarschijnlijk pas later. Eenmaal op de markt mag de X1 M35i xDrive het opnemen tegen de Mercedes-AMG GLA 35 4Matic, de eveneens 306 pk sterke subtopper van de GLA.