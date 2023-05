Nieuwe BMW M5: plug-in hybride krachtpatser betrapt

Mercedes-Benz en BMW gaan elkaar dit jaar stevig te lijf. Mercedes-Benz presenteerde onlangs de nieuwe E-klasse en BMW komt dit jaar met een geheel nieuwe 5-serie. Die nieuwe BMW 5-serie krijgt natuurlijk ook weer een heftige M5 en het is die nieuwe BMW M5 die nu beter dan ooit is te zien.

Later dit jaar trekt BMW het doek van de geheel nieuwe 5-serie. Die komt natuurlijk weer in diverse soorten en smaken beschikbaar, maar het zullen er meer zijn dan ooit. Zo komt er voor het eerst een i5, een volledig elektrische variant van de 5-serie die niet alleen als sedan, maar ook als i5 Touring op de markt komt. Naast een uitgebreide reeks mild-hybride en plug-in hybride motorversies van zowel de 5-serie sedan als Touring komt er uiteraard weer een sportieve M5, maar niet op exact dezelfde wijze zoals je al enkele decennia bent gewend.

De nieuwe BMW 5-serie wordt namelijk een plug-in hybride. Op deze nieuwe set foto's is de nieuwe BMW M5 beter dan ooit te zien. Het ingepakte prototype is ditmaal voorzien van zijn definitieve maar nog wel deels afgeplakte achterlichten. De vier uitlaateindstukken onderaan de bilpartij, de M-kenmerkende zijspiegelkappen, het heftige schoeisel en het aangezette bumperwerk geven weg dat we hier de M-versie te pakken hebben. In het linker voorscherm is de laadklep van het plug-in-deel van de aandrijflijn te zien.

Welke aandrijflijn de nieuwe BMW M5 precies krijgt, is officieel nog niet bekend. De BMW XM - altijd een plug-in hybride - heeft hardware aan boord die mogelijk zijn weg naar de krachtigste 5-serie vindt. Die SUV is er als 475 pk sterke 50e, maar die aandrijflijn lijkt te mild voor de nieuwe M5. De uitgaande BMW M5 schopt het in de basis namelijk al tot 600 pk, de Competition en CS gaan daar met achtereenvolgens 625 pk en 635 pk nog even overheen. Het is dan ook goed mogelijk dat de M5 de 653 pk krachtige plug-in hybride aandrijflijn van de XM of de zelfs 748 pk sterke hardware van de XM Label Red krijgt. Dat betekent dat de top-5-serie gewoon weer een V8 krijgt. Later dit jaar meer!