Nieuwe BMW M3 gesnapt

Inmiddels zijn er van de nieuwe 3-serie al verschillende versies gepresenteerd, maar een M3-variant ontbreekt nog altijd in de line-up. Vandaag zien we die nieuwe sportversie door de sneeuw kruipen.

Momenteel is de M340i xDrive de krachtigste variant waarin BMW de huidige 3-serie levert. Niet dat je je daarmee hoeft te schamen; de M340i heeft tenslotte een 374 pk en 500 Nm sterke zes-in-lijn in zijn neus liggen. Met die machine lanceert de 3-serie zich in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De M3, die de M340i stof moet laten happen, is nu in beeld verschenen.

Wat de M3 precies gaat aandrijven, is nog niet bekend. Wel is het aannemelijk dat de topversie van de 3-serie-familie over een 3,0-liter zes-in-lijn zal beschikken die zo'n 480 pk zal leveren. Schakelen gaat waarschijnlijk via een achttraps automaat, al lijkt een handgeschakelde versie ook beschikbaar te komen. Is de M3 achterwielaangedreven? Dat lijkt zo te zijn, al moet je inzetten op een M5-achtig systeem waarbij de auto in de basis vierwielaangedreven is, maar indien gewenst ook het vermogen alleen naar de achterwielen kan sturen. Een onthulling volgt later dit jaar.