Nieuwe BMW M2 Coupé glibbert rond

BMW brengt later dit jaar een compleet nieuwe 2-serie Coupé op de markt, een auto die in tegenstelling tot de 2-serie Gran Coupé en 2-serie Tourer gewoon achterwielaandrijving krijgt. Vandaag kunnen we je de eerste foto's van de nieuwe M2 Coupé laten zien, de absolute topversie van de nieuwe BMW 2-serie Coupé.

Wie nu (op afspraak) de BMW-showroom binnenwandelt, vindt daar nog altijd de 2-serie Coupé. Die auto deelt zijn basis nog met de vorige 1-serie. De actuele 1-serie maakte bij zijn generatiewissel de overstap naar een in beginsel voorwielaangedreven basis, maar de nieuwe 2-serie Coupé wordt gewoon een achterwielaangedreven coupé volgens bekend recept. Daarmee wordt de 2-serie Coupé een unieke aanbieding binnen de 2-serie. De 2-serie Gran Coupé en 2-serie Active Tourer zijn beiden immers voorwielaandrijvers. Hoewel de nieuwe 2-serie Coupé ongetwijfeld tal van motorversies krijgt, is het de M2 Coupé die het hart van pk-liefhebbers het snelst laat kloppen. Die nieuwe BMW M2 Coupé is op deze kakelverse set spionagefoto's voor het eerst te zien.

Het op deze foto's zichtbare ingepakte testexemplaar, betrapt op een bevroren meer in Zweden, verraadt zijn M-genen vooral met zijn twee sets van twee dikke knalpijpen die onderaan de van een subtiele achterspoiler voorzien bilpartij hangen. De M2 Coupé heeft zo te zien bredere achterste wielkasten. Die bredere heupen hangen ongetwijfeld samen met de grotere spoorbreedte ten opzichte van de reguliere nog te onthullen versies van de 2-serie Coupé. Achter de lichtmetalen wielen nemen we flinke geperforeerde remschijven waar, exemplaren waar blauwe remklauwen maar wat graag hun tanden in zetten.

De laatste M2 Coupé had een 370 pk en 465 Nm sterke zes-in-lijn onder de kap (2.979 cc). De M2 Competition was met z'n 410 pk en 550 Nm sterke zes-in-lijn een klap krachtiger, al gold de M2 CS met zijn 450 pk en 550 Nm als absolute top-M2. De nieuwe M2 Coupé zal in basistrim wat spierkracht betreft in de buurt van de vorige M2 Competition zitten. Of er naast een versie met automaat ook weer een variant met handbak beschikbaar komt, is nog niet bekend. De nieuwe M3 en M4 zijn in 480 pk sterke standaardvorm wel met handbak beschikbaar. Dat klinkt hoopgevend voor de puristen. Een stapje onder de M2 en diens later te introduceren derivaten komt waarschijnlijk weer een M240i, de M Performance-variant.