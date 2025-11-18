Nieuwe BMW iX4 gaat met minder ruimte de iX3 voorbij

Wat de BMW iX3 kan, kan de BMW iX4 straks ook. Sterker nog: de BMW iX4 komt straks misschien wel nóg verder dan zijn traditioneler gelijnde alternatief. Daar krijg je wel minder ruimte voor terug.

De BMW iX3 is het eerste en zeker niet laatste model van de Neue Klasse. Zo komt er op korte termijn nog een elektrisch alternatief voor BMW 3-serie. Die gaat i3 heten en deelt niets met de traditionele 3-serie met verbrandingsmotoren. De komende jaren worden huidige EV's van BMW geactualiseerd met Neue Klasse-elementen, waarna ze bij een generatiewissel plaats zullen maken voor modellen die écht op het nieuwe platform staan. We hebben de compleet nieuwe BMW iX1 al eens in beeld gehad. De brandstof-X4 die BMW nog in de showrooms heeft staan, is gebaseerd op de vorige generatie brandstof-X3 en zicht op een nieuwe generatie van het model hebben we nog niet. Wel hebben we het fonkelnieuwe elektrische alternatief van de X4 te pakken: de BMW iX4. Die was er nog niet eerder.

De BMW iX4 verhoudt zich op dezelfde wijze tot de iX3 als een X4 tot een X3 of een X6 tot een X5. Dat betekent: een vanaf de B-stijl sterker aflopende daklijn die optisch naadloos overloopt in de achterruit. Onder het plaatwerk van de ingepakte BMW iX4 op deze foto's gaat natuurlijk het Neue Klasse-platform schuil dat onder de iX3 debuteerde. Dat brengt onder meer door BMW zelf ontwikkelde cilindrische accucellen en de nieuwste generatie van BMW's elektromotoren naar de SUV.

De BMW iX3 kennen we vooralsnog in slechts één variant. Die heet 50 xDrive, is 470 pk sterk en schopt het tot een bereik van 805 kilometer. De iX4 met die aandrijflijn zou zomaar nog iets verder kunnen komen. Snelladen kan met 400 kW. Natuurlijk komen er zowel mildere als sterkere aandrijflijnen van de iX3 en iX4, waaronder een heftige M-versie met vier elektromotoren.