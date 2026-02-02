Voor de nieuwe, veelbelovende BMW iX3 betaal je minimaal ruim €70.000. Is dat je te gortig, maar wil je wel graag een BMW iX3 rijden? Dat kan voor aanzienlijk minder. Een gebruikte BMW iX3 van de vorige generatie koop je namelijk al voor minder dan €24.000.

Met de nieuwe iX3 gaf BMW zich meerdere aanknopingspunten om zichzelf op de borst te kloppen. De nieuwe BMW iX3 is de eerste van de Neue Klasse en introduceert nieuw design en nieuwe technieken die in meer of meerdere maten doorsijpelen naar alle nieuwe of vernieuwde BMW's. Er is voorlopig slechts één variant van de nieuwe BMW iX3 gepresenteerd. Dat is direct een dikke: de BMW iX3 50 xDrive, compleet met twee elektromotoren die goed zijn voor 469 pk. Zijn elektrische bereik: een riante 805 kilometer. Je betaalt er bijna €71.000 voor. Is dat je te gortig en kun je het ook met mildere prestaties af? Overweeg dan eens een gebruikte BMW iX3 van de vorige generatie.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek vind je bijna 100 gebruikte BMW's iX3. De oudere exemplaren zijn prijstechnisch natuurlijk het interessantst. Er staat namelijk al een BMW iX3 te koop waar je nog geen €24.000 voor neertelt, €23.800, om precies te zijn. Voor dat geld krijg je een exemplaar uit introductiejaar 2021 met 80 kWh accu en 181.403 kilometer ervaring. Het betreft een High Executive-uitvoering die werkelijk van alle gemakken en verwennerij is voorzien. De Phytonic Blau gespoten iX3 heeft een glazen schuif-/kanteldak, een 360-graden-camera, lederen bekleding en ga zo maar door. De SoH (State of Health) van de accu vermeldt de verkoper helaas niet. Voor slechts €145 meer staat een zwarte iX3 in Executive-uitvoering met 156.000 kilometer ervaring bij je langs de stoep. Daarvan is de gezondheid van het accupakket wel bekend: 97 procent.

Let wel: we hebben het hier over een elektrische SUV van BMW die zo'n vijf jaar geleden voor pak 'm beet 70 mille in de prijslijst stond. Wat specificaties betreft moet hij uiteraard zijn meerdere erkennen in de nieuwe iX3. Voor zo'n 25 mille krijg je een 286 pk sterke achterwielaangedreven SUV met een elektrisch bereik van zo'n 460 kilometer. Snelladen kan met 150 kW.

Leuk weetje: de BMW iX3 ging in augustus 2021 al onder het mes en dat betekent dat de pre-faceliftversie slechts vrij kort is geleverd. De vernieuwde versie heeft onder meer plattere koplampen en afwijkend bumperwerk, al zijn de compleet nieuwe achterlichten misschien wel een groter herkenningspunt van de vernieuwde iX3.