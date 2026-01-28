Ga naar de inhoud
Nieuwe BMW iX3 kan voor een kleine meerprijs twee keer zo snel laden

Eucalyptus Groen is nauwelijks groen

BMW iX3
Lars Krijgsman

De BMW iX3 kan voor een kleine meerprijs twee keer zo snel AC-laden. En er is meer iX3-nieuws, al is dat kleiner van aard.

Wie een nieuwe BMW iX3 configureert, kan vanaf nu een nieuwe optie aanvinken die je makkelijk over het hoofd ziet. Voor een relatief kleine meerprijs van €374,50 is de elektrische SUV uit te rusten met wat BMW 'AC Charging Professional' noemt. Daarmee neemt het maximale AC-laadvermogen toe van 11 kW naar 22 kW. Deze AC-aansluiting maakt het ook mogelijk om met maximaal 3,7 kW elektrische apparaten van stroom te voorzien. V2L dus.

Ook zijn er nieuwe lakkleuren: Eucalyptus Grün Metallic en de Individual-kleuren Frozen Space Silver Metallic en Fire Red Metallic. Er valt dus net even meer te kiezen.

