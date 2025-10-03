Ga naar de inhoud
Nieuwe BMW iX1: Klein Neue Klasse-broertje van veelbelovende iX3

Lars Krijgsman

De BMW iX1 is pas een paar jaar oud, maar wordt binnenkort al vernieuwd. Of we te maken hebben met een grondige facelift of met een generatiewissel? Wij zetten vooralsnog in op het laatste.

Net als vrijwel alle automerken geeft BMW zijn modellen als ze zo'n drie tot vier jaar oud zijn een facelift. Die is soms heel minimaal en soms juist heel uitvoerig. Zo uitvoerig zelfs, dat BMW in zulke gevallen zelf spreekt van een generatiewissel. Zo noemde BMW de medio 2024 vernieuwde 1-serie een volledig nieuw model, al hadden we te maken met een grondige facelift. De 2-serie Gran Coupé die later in 2024 onder het mes ging, kreeg zelfs een nieuwe raampartij, maar was toch een stevig vernieuwde versie van het origineel. De BMW iX1 is nog helemaal niet zo oud, maar ook voor die auto ligt een facelift in het verschiet die dicht in de buurt komt van een generatiewissel.

De BMW X1 en de elektrische versie daarvan - de iX1 - werden in juni 2022 gepresenteerd en zijn nu ruim drie jaar oud. De nieuwe designtaal die BMW introduceerde op zijn eerste model van de Neue Klasse - de elektrische BMW iX3 - sijpelt op termijn door naar bijna alle toekomstige én bestaande BMW's. Zo krijgen de volgende generatie 3-serie en de elektrische i3 (Neue Klasse) het Neue Klasse-neusje, maar de huidige BMW 5-serie en i5 middels een facelift ook. Op deze foto's zien we een BMW iX1 die ook duidelijk is bedeeld met het nieuwe BMW-front. Maar er lijkt meer aan de hand. Zo zijn de portieren bijvoorbeeld nieuw en zijn ook diverse andere plaatwerkdelen anders uitgesneden. Iets dergelijks is bij een facelift natuurlijk ongebruikelijk.

Spyshots BMW X1 iX1

Dit zijn niet de definitieve achterlichten.

De huidige iX1 is een elektrische versie van de X1. Het is niet ondenkbaar dat BMW de iX1 op termijn losweekt van de X1 en hem een volledig eigen Neue Klasse-basis geeft. Dat deed het bij de iX3 immers ook, die elektrische SUV heeft nu namelijk ook niets meer te maken met de X3-met-verbrandingsmotoren. Meer zaken die erop wijzen dat we hier niet slechts een 'grondig vernieuwde' iX1 zien: de achterklep is totaal anders van vorm, de laadklep is net als bij de nieuwe iX3 meer naar achteren gepositioneerd - én de SUV heeft in de portieren geïntegreerde elektrisch uitschuifbare handgrepen. Als we inzoomen op een van de foto's, zien we zelfs al delen van het dashboard, compleet met de zwarte strook onderaan de voorruit dat als uitgebreid head-updisplay (Panoramic Vision) fungeert. Kortom: we zien hier de volledig nieuwe BMW iX1 en niet een opgefriste huidige.

BMW iX1 spyshots

We zien al flarden van het Neue Klasse-interieur. En kijk eens naar de onder de zijspiegel opwaartse lijn van het portier: dit is een volledig nieuwe iX1!

En de BMW X1 dan? We verwachten dat die auto wél een uitgebreide facelift ondergaat om hem in lijn te brengen met de écht nieuwe BMW's, maar dus geen nieuwe basis krijgt. Reken op de komst van een Neue Klasse-front en een vernieuwd interieur.

We verwachten de komende jaren heel wat BMW-nieuws. Tot en met 2027 presenteert het namelijk 40 nieuwe of vernieuwde modellen!

