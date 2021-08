Nieuwe BMW 7-serie: nu met definitieve kijkers

De nieuwe BMW 7-serie is een van de meest gefotografeerde nog te onthullen nieuwe auto's van het moment. Ook vandaag is BMW's nieuwe toplimo weer met een psychedelisch stickervelletje voorbij de lens van onze spionagefotograaf gereden. Ditmaal is de concurrent van auto's als de Mercedes-Benz S-klasse en Audi A8 met z'n definitieve verlichting te zien.

Er is de laatste jaren veel te doen om BMW en het designpad dat de ontwerpers van het merk bewandelen. Ook voor de nieuwe 7-serie en diens elektrische evenknie, de i7, kiest BMW voor extravagant in plaats van behoudend design. De al vaak gefotografeerde 7-serie lijkt namelijk over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorkant en een neus die niet alleen enigszins spits afloopt, maar ook nog eens een vrij vroeg eindigt. BMW's opvolger van de in 2015 gepresenteerde huidige G11/G12-generatie 7-serie is op deze foto's met de definitieve verlichting gesnapt, eerder gekiekte testexemplaren hadden nog provisorisch samengestelde exemplaren.

Helaas hangt de voorkant nog behoorlijk in de plakkers hangt en het in theorie nog mogelijk is dat de verwachte gelaagde verlichting slechts optisch bedrog is, zitten de definitieve ledlampen wel al in de behuizingen. Ook aan de achterkant heeft deze ingepakte 7-serie de definitieve lichtunits. Die zagen we eerder al van veraf. De 7-serie lijkt de bekende L-vormige, brede platte verlichting te krijgen. De nieuwe 7-serie krijgt voor het eerst in de vorm van de i7 een volledig elektrisch zustermodel en krijgt in tegenstelling tot het uitgaande model waarschijnlijk geen twaalf- en achtcilinders meer. De onthulling van de nieuwe BMW 7-serie volgt mogelijk nog dit jaar.