Nieuwe BMW 7-serie én elektrische i7 betrapt

BMW stelt dit jaar de volledig nieuwe 7-serie én diens elektrische i7-zustermodel voor. Op een daadwerkelijke onthulling zullen we nog even moeten wachten. Wel zien we de twee toplimo's nu in ingepakte vorm buiten de deur.

BMW bewandelt op EV-gebied een eigen weg. In tegenstelling tot merken als Mercedes-Benz en Audi gelooft München in mindere mate in het voeren van auto's die puur en alleen met een elektrische aandrijflijn beschikbaar zijn. Naar eigen zeggen biedt het de koper per model liever de keuze uit benzine- en dieselmotoren en uit plug-in hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. Zo is de iX3 niets meer dan een elektrische X3 en worden de i3en i4 elektrische versies van respectievelijk de 3-serie en 4-serie Gran Coupé. BMW werkt achter de schermen hard aan een nieuwe 7-serie, waarvan in de vorm van de i7 een elektrische versie komt. Zowel de 7-serie als de i7 zijn nu in in het openbaar betrapt.

Uit eerdere spionagefoto's viel al op te maken dat de i7, en dus ook de 7-serie, een zeer eigenwijs uiterlijk krijgt. Kijk niet gek op als die met zijn opvallende front met laag in de neus gepositioneerde koplampen net zo controversieel wordt als de E65 'Bangle'7-serie die in 2001 werd gepresenteerd. Met een beetje fantasie nemen we zelfs invloeden van de vorige 8-serie in de snuit van deze top-Bimmer waar. De reguliere 7-serie herken je op deze foto's natuurlijk aan de uitlaatpijpen en de damp die eruit zichtbaar omhoog komt. De i7 verraadt zijn ware aard niet alleen door de afwezigheid van uitlaatpijpen, maar ook met de sticker 'Electric Test Vehicle' die op de achterbumper een plek heeft gekregen. Ook interessant: in bumpers en grille zijn al camera's en sensoren te zien die semi-autonoom rijden mogelijk moeten maken.

Hoewel de BMW i7 wel als losstaand model wordt gepresenteerd, deelt -ie zijn basis en koets dus gewoon met de 7-serie. Mercedes-Benz bewandelt met de op stapel staande EQS een ander pad. Die auto is namelijk wel compleet anders dan de S-klasse. Mik erop dat de i7 een elektrische radius van zo'n 6- a 700 kilometer moeten kunnen halen. De aandrijflijn levert minstens 500 pk leveren. De reguliere 7-serie krijgt vermoedelijk geen V12 meer. Later dit jaar meer!