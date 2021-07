Nieuwe BMW 5-serie vanuit alle hoeken

Je zou het hem wellicht niet geven, maar BMW's huidige 5-serie is inmiddels al bijna vijf jaar oud. Voor het eerst hebben we foto's van de volledig nieuwe 5-serie, een auto die pas over twee a drie jaar op de markt komt.

Het is oktober 2016 als BMW de zevende generatie van de 5-serie presenteert. Dat is inmiddels zo'n vijf jaar geleden. Vorig jaar voerde BMW z'n zogenoemde LCI, de Life Cycle Impulse, door op het model. Een facelift dus. Dat betekent dat de 5-serie zich inmiddels in de tweede fase en laatste fase van zijn leven bevindt. BMW laat de 5-serie veelal zo'n 7 à 8 jaar meedraaien en dus is het aannemelijk dat het huidige model omstreeks 2023/2024 wordt vervangen door een compleet nieuwe generatie. Dat duurt nog even, maar we kunnen je de nieuwe BMW 5-serie nu al laten zien.

BMW bewandelt momenteel een vrij uitgesproken designpad. Hoewel de nieuwe 2-serie Coupé vrij traditioneel is vormgegeven, zijn auto's als de iX, 2-serie Gran Coupé en de 4-serie dat in mindere mate. Daar komt bij dat BMW voor de X8, de nieuwe 7-serie en de te faceliften X7 ook nog eens lijkt te kiezen voor over twee lagen opgesplitste koplampen. De 5-serie lijkt voor BMW een te belangrijk model om risico's mee te lopen. De ingepakte nieuwe 5-serie op deze foto's geeft weg dat de nieuwe Fünfer niet alleen een normale grille, maar ook conventioneler ontworpen kijkers krijgt.

De nieuwe BMW 5-serie lijkt een vrij agressief front te krijgen, compleet met scherp gesneden en gemeen de wereld in priemende koplampen. Van opzij valt op dat BMW z'n nieuwe E-klasse-concurrent in de portieren verzonken deurgrepen geeft. Maar er is meer. Zo loopt de achterklep net als de motorkap opvallend sterk af. Het levert de nieuwe 5-serie een ranker silhouet op.

De nieuwe 5-serie komt natuurlijk weer beschikbaar met benzine- en dieselmotoren, machines die al dan niet uitgerust zijn met mild-hybride techniek. Daarnaast komen er niet alleen plug-in hybride smaken, maar ook een volledig elektrische variant die luistert naar de naam i5. Die elektrische i5 moet het over enkele jaren onder meer opnemen tegen de Mercedes-Benz EQE en de Audi A6 e-tron. Een nieuwe M5 gaat weer voor onvervalst gumgenot zorgen, al wordt ook die uitvoering ongetwijfeld ondersteunt met elektrokracht.