Nieuwe BMW 5-serie Touring zoemt voorbij

Bijna twee maanden geleden dook de volledig nieuwe volgende generatie van de BMW 5-serie voor het laatst op. Ook toen was het een Touring. Eentje die op zijn minst deels elektrisch op pad kan. Dat kennen we al van de 5-serie, de grote vraag is of er ook nog een brandstofmotor aan boord is, of we hier al de volledig elektrische i5 Touring zien. Het nu gespotte prototype lijkt als twee druppels water op de eerder gespotte auto en opnieuw staat er 'electrified vehicle' op. Aan de achterkant zoeken we tevergeefs naar uitlaateinden, maar dat hoeft tegenwoordig niet alles meer te zeggen. Soms zitten die net even wat verder onder de auto verscholen. De ogenschijnlijk dichte grille brengt ons mogelijk op het verkeerde been; opnieuw lijken er achter een gaasje gewoon lamellen van een normale grille verborgen te zitten.

Hoe het ook zit, duidelijk is dat de nieuwe BMW 5-serie Touring een opvallend achterste krijgt. Althans, vooral langs de flanken. Bij de D-stijl is er niet enkel een subtiele 'Hofmeister-knik', want de raamlijn loopt al een stukje eerder naar achteren omhoog. Verder lijkt de achterruit een fractie schuiner te liggen dan bij de huidige 5-serie. Al met al zal het de 5-serie Touring een wat dynamischer voorkomen geven, al is het spannend in hoeverre de bagageruimte en het zicht in de dode hoek er negatief door wordt beïnvloed.

Later dit jaar krijgen we de antwoorden op de vragen die deze spot oproept, want nog voor 2024 verwachten we de presentatie van de nieuwe BMW 5-serie. Overigens zit er voor de liefhebbers van sportiever spul weer een M5 in het vat. Net als de nieuwste sportieve topversies uit de koker van Mercedes-Benz wordt dat een plug-in hybride. Het is even afwachten of BMW een zescilinder combineert met een elektromotor, of toch weer voor een V8 gaat.