Nieuwe BMW 5-serie maakt testronde

BMW stelt in de loop van 2023 de geheel nieuwe 5-serie aan het daglicht voor. Die nieuwe Fünfer is al meermaals in camouflagekostuum gesnapt, maar niet eerder verscheen de nieuwe 5-serie zo goed in beeld als nu.

De huidige generatie BMW 5-serie is inmiddels zes jaar onder ons. BMW's concurrent van auto's als de Mercedes-Benz E-klasse en Audi A6 werd in 2020 al gefacelift en dat betekent dat het niet lang meer duurt voordat er een compleet nieuwe 5-serie in de showrooms staat. Dat gaat in 2023 gebeuren. Op deze set foto's een testexemplaar van de nieuwe 5-serie zichtbaar dat minder fanatiek met psychedelisch stickerwerk is beplakt dan eerder gesnapte prototypes.

BMW bewandelt momenteel een designpad waarop het niet bang is wat elleboogjes uit te delen aan liefhebbers van autodesign zonder al te veel poespas en tierelantijnen. De XM, 4-serie Coupé en 7-serie zijn net als de iX voorbeelden van modellen waarmee BMW enige controverse over zich heeft afgeroepen. Met de nieuwe 5-serie is BMW achter de tekentafel ogenschijnlijk een stuk rustiger te werk gegaan. Wie geen fan is van de over meerdere lagen opgesplitste verlichting zoals je dat kent van auto's als de XM, X7 en 7-serie hoeft de nieuwe Fünfer niet te laten staan. Die gelaagde kijkers zijn namelijk voorbehouden aan hoger gepositioneerde modellen en dus krijgt de nieuwe 5-serie naar BMW-begrippen relatief conservatief vormgegeven verlichting. We zien scherp getekende koplampunits waarmee de 5-serie zelfverzekerd de wereld in tuurt. Ertussen zit een grille die weliswaar een stuk forser is dan het exemplaar op de huidige 5-serie, maar dat niet zo intens is als op auto's als de 4-serie. Op het gesnapte testexemplaar op deze foto's zijn de actieve lamellen van het hekwerk al goed te zien.

Op de flanken nemen we deels in de portieren verzonken handgrepen en in de bilpartij huisvest BMW verlichting die de 5-serie-klant niet tegen de haren in strijken. In het interieur krijgt ongetwijfeld BMW's gebogen set schermen een plek die het digitale instrumentarium optisch laten samensmelten met het infotainmentscherm.

De nieuwe BMW 5-serie komt natuurlijk beschikbaar met een heel stel mild-hybride benzine- en dieselmotoren en krijgt ook plug-in hybride motorversies. Weinig nieuws ten opzichte van het huidige model, zou je denken. Maar BMW gaat verder dan dit. Zo komt er ook een volledig elektrische variant die i5 gaat heten. Bovenaan de ladder der automobiel vermaeck zet BMW natuurlijk weer een M5, maar die krijgt voor het eerst een plug-in hybride aandrijflijn. Mogelijk deelt die nieuwe BMW M5 zijn aandrijflijn met de XM. Dat zou betekenen dat hij minimaal 650 pk sterk wordt en misschien - net als de XM - wel een zo'n 750 pk krachtige Label Red-variant krijgt. We verwachten de nieuwe 5-serie volgend jaar op de markt. De M5 volgt later.