Nieuwe BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse: vergelijking

In de niet al te verre toekomst zetten we ze hoe dan ook naast elkaar voor een vergelijkende test, maar voor we dat met de gloednieuwe BMW 5-serie en vrijwel even zo nieuwe Mercedes-Benz E-klasse kunnen doen, moeten we het hebben van de foto's en - vooral - van de technische gegevens. Aan de hand van laatstgenoemde kunnen we al een aardig beeld scheppen van hoe de twee kersverse kemphanen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Als het aankomt op de objectieve zaken, althans. Bij auto's als deze twee speelt de uitstraling echter ook een rol, dus daar staan we eerst even bij stil.

Conceptueel zijn de twee natuurlijk krek eender. Beide zijn behoorlijk kloeke Duitse sedans (die later ook als stationwagen verkrijgbaar zullen zijn) die ook gelijk als zodanig herkenbaar zijn. De BMW draagt wel een meer uitgesproken kostuum dan de Mercedes-Benz, die het vrij klassiek houdt. Mercedes riskeert weliswaar zijn vingers te branden aan een stukje 'EQ-styling' op de nieuwe E-klasse in de vorm van een stukje zwart rond de grille, maar dat is - zeker bij een donkere carrosseriekleur - een klein detail.

De verder vrij glooiende vormgeving van de Mercedes is lichter verteerbaar dan die van de BMW, die daarbij overigens niet geholpen wordt door zijn grotere afmetingen. Beide auto's zijn grofweg 5 meter lang en 1,90 meter breed, maar de BMW is in alle richtingen een stuk(je) groter. Reken maar dat dat de auto meer presence geeft.

BMW 5-serie Mercedes-Benz E-klasse Verschil Lengte 5,06 m 4,95 m BMW: + 11 cm Breedte 1,90 m 1,88 m BMW: + 2 cm Hoogte 1,52 m 1,47 m BMW: + 5 cm Wielbasis 2,99 m 2,96 m BMW: + 3 cm

* Informatie over het gewicht van de nieuwe BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse is nog niet beschikbaar.

Interieur

Ook vanbinnen kent de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse klassiekere vormen dan de BMW 5-serie, maar in het interieur resulteert dat níét per se in een minder opvallend aangezicht. Beide merken passen nog meer meters sfeerverlichting toe dan in de uitgaande generaties van de twee modellen en hangen hun limousines - zoals het ze betaamt - vol met technologie. De Mercedes mag dan ook hier meer afgeronde vormen hebben, maar heeft misschien wel een spraakmakender binnenste dan de 5-serie.

De BMW 5-serie heeft inmiddels ook geen fysieke klimaatbediening meer, maar maakt met een scherm voor de neus van de bestuurder, eentje in het midden en een bedieningscluster op de middenconsole een conventioneler 'cockpit'-indruk dan de Mercedes. Ook de E-klasse heeft de genoemde schermen, maar draagt de middelste achter een grote glasplaat die een behoorlijk deel van het dashboard inneemt. Al met al kun je aan de interieurs van de twee in ieder geval duidelijk zien welke meer op comfort en weelde geënt is, en welke meer op rijden en sportiviteit.

Ruimtegebruik

Beide auto's kennen dus vrij goed vergelijkbare buitenmaten, maar ook een vergelijkbare technische lay-out. Zowel Mercedes-Benz als BMW maakt in de neus van de auto ruimte voor tot zes cilinders die zich in lengterichting van de auto positioneren en plaatst desgewenst (in het geval van de plug-in hybrides) een flinke accu onder de bagageruimte. Ook zijn beide auto's in de basis achterwiel-, en optioneel vierwielaangedreven. Of dat ook resulteert in een vergelijkbare binnenruimte?

Dat weten we nog niet helemaal zeker. Traditiegetrouw kiest BMW ervoor om zijn motoren wat meer 'naar het midden' van de auto te leggen voor een betere gewichtsverdeling, waardoor er wat minder ruimte overblijft voor de inzittenden. Ook hier laat - in ieder geval tot op heden - de E-klasse zien vooral voor comfort te gaan, waardoor het niet verwonderlijk is dat de E-klasse véél vaker als taxi wordt ingezet.

We hebben de interieurdimensies van de nieuwste generaties natuurlijk nog niet kunnen meten, maar durven er voorzichtig vanuit te gaan dat je achterin de nieuwe E-klasse ruimer zit dan achterin de nieuwe 5-serie - ondanks de grotere buitenmaten van laatstgenoemde. Wat de kofferbakgrootte betreft hebben we de cijfers al wel: daar wint de Mercedes het van de BMW met 540 versus 490 liter. Ga je voor een plug-in hybride-variant van de E-klasse, dan blijft er echter nog maar 370 liter over. BMW geeft geen specifiek laadvolume op voor de varianten met stekker, maar doordat de koets van de 5-serie ook ruimte kan bieden aan nog meer accu's (in het geval van de elektrische i5), gokken we erop dat de plug-ins ook zo'n 490 liter ruimte bieden. In een later stadium kunnen we bevestigen of de BMW als plug-in daadwerkelijk een flink grotere bagageruimte heeft dan een plug-in E-klasse.

Motorenaanbod

Kijken we onder de kap, dan treffen we nog meer gelijkenissen. Ten eerste: beide auto's zijn helemaal niet zonder elektrificatie verkrijgbaar. Zowel BMW als Mercedes biedt keuze uit meerdere mild-hybride en meerdere plug-in hybride aandrijflijnen. Ook bieden beide nog een dieselmotor: een viercilinder met zo'n 200 pk en achter- of vierwielaandrijving. Het benzineaanbod is - de plug-ins daargelaten - al even overzichtelijk bij de twee. Ook hier voorlopig alleen een viercilinder met zo'n 200 pk, maar dan alleen verkrijgbaar met achterwielaandrijving. Een ruimer aanbod volgt mogelijk later, want we weten dat in ieder geval de BMW ook met zescilinders uit te rusten is.

Niet alleen omdat BMW in andere markten weer een zescilinder 540i levert, maar ook omdat de wél in Nederland verkrijgbare plug-in hybride 550e xDrive gebruikmaakt van een zescilinder. Die is samen met de elektromotor goed voor een systeemvermogen van 489 pk. Het elektrische rijbereik ligt voor de 550e xDrive op 90 km, waar de achterwielaangedreven 530e een elektrisch bereik van 102 km heeft.

Mercedes-Benz zet daar drie plug-in hybriden tegenover, en wel in de vorm van de E300e, E300e 4Matic en de E400e 4Matic, alle drie met een elektrisch bereik van 99 tot 119 km. De 300-varianten hebben een systeemvermogen van 313 pk, de 400 schopt het tot 381 pk. Let wel: uit een aandrijflijn met een viercilinder. Nee, Mercedes-Benz levert aanvankelijk geen zescilinders, maar mogelijk verandert dat in de toekomst nog. Er staat in ieder geval nog een plug-in hybride met een dieselmotor te trappelen, en natuurlijk komen er ook weer AMG-varianten - al is het nog even spannend hoeveel cilinders die zullen hebben.

Samengevat

De nieuwe BWM 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse zijn geheel volgens verwachting behoorlijk aan elkaar gewaagd. De BMW is opvallend veel groter, wat er met zijn minder conventionele vormgeving voor zorgt dat je daarmee eerder opvalt dan met de klassiek ogende E-klasse. Veel ruimer zal-ie niet zijn. Vanbinnen doet de E dan weer harder zijn best om je te imponeren, al verhult de auto dat aardig met zijn toch klassiek aandoende vormen.

Technisch zijn de auto's evengoed vergelijkbaar, zowel qua aanbod als qua specificaties. De BMW biedt als 550e xDrive al een romige zescilinder, waar de Mercedes die vooralsnog moet ontberen. Daarnaast is de BMW ook als volledig elektrische i5 verkrijgbaar, waar je voor een dergelijke aandrijflijn van Mercedes bij de bepaald niet klassieke EQE moet zijn. Reden voor een volgende vergelijking in de toekomst!