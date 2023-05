Nieuwe BMW 5-serie en i5 tegelijkertijd onthuld

De komst van een geheel nieuwe 5-serie is een belangrijk moment voor BMW. Het is samen met de 3- en de 7-serie al vele decennia een van de pijlers van het merk. De nieuwe 5-serie is van meet af aan ook als geheel elektrische i5 te bestellen. In oktober dit jaar komen de twee sedans naar Nederland. De prijzen zijn ook al bekend.

In oktober in Nederland

Voor het eerst ook geheel elektrisch: de i5

520i en 520d trappen af

Plug-in hybrides komen in 2024

Tegenwoordig is het voor de wat traditioneler ingestelde BMW-liefhebber misschien spannender dan voorheen wanneer het merk de opvolger van een bestaand model presenteert. De Duitse designers schuwen extreme vormen niet. Zo zijn sommigen nog aan het bijkomen van de neus op de huidige 4-serie. En de modellen die het immer uitdijende modelgamma nog omvangrijker maken zien er al helemaal bijzonder uit. Denk aan de iX en de XM. In dat licht bezien hebben de BMW-ontwerpers zich met de nieuwe 5-serie ingehouden. Het meest opvallende aan het design is de groeispurt die het model onderging.

Nieuwe BMW 5-serie 5 meter lang

Met 9,7 centimeter extra lengte is de 5-serie voor het eerst langer dan vijf meter. Voor een sedan is de 5-serie ook hoog, 1.515 millimeter voor de normale 5-serie, de elektrische i5 is een centimeter lager, en in de breedte nam hij ook toe: hij is precies 1,90 meter breed. Tussen de voor- en achteras zit nu twee centimeter meer en dat betekent dat de wielbasis op vijf millimeter na drie meter bedraagt.

Accucapaciteit BMW i5 bedraagt 81,2 kWh

Daartussen past dus het accupakket met een netto capaciteit van 81,2 kWh. De i5 komt als eDrive40 en M60 xDrive en onderscheidt zich vanbuiten met kleine details van de gewone 5-serie. De opvallend grote nieren zijn bij de i5 bijvoorbeeld dicht. Om die nieren kun je als optie de zogenaamde ‘iconic glow’ een dunne led-strip krijgen. Alleen het elektrische topmodel, de M60, heeft die standaard. Elke 5-serie krijgt bij de C-stijl het getal 5 en verder valt de wat schuin aflopende kofferbak op, dat zagen we sinds de eerste 5-serie (de E12 in liefhebbersjargon) niet meer.

Als eDrive40 tot 582 kilometer range

De i5 eDrive40 heef een elektromotor die de achteras aandrijft, op een volle lading komt de 340 pk sterke EV 477 tot 582 kilometer ver, dat is volgens de WLTP bij een verbruik van 19,5 tot 15,9 kWh/100 kilometer. De i5 heeft standaard een 11-kW boordlader, bij de elektrische topversie M60 xDrive krijgt de koper een 22-kW boordlader. Snelladen gaat met 205 kW voor beide varianten. De M60 heeft twee elektromotoren, een voor de vooras en een voor de achteras en met een vermogen van 601 pk kan de M60 xDrive aardig meedoen met de Tesla’s en Nio’s van deze wereld. De sprint van 0 naar 100 km/h gaat in 3,8 seconden, de M60 xDrive is begrensd op 230 km/h, de eDrive40-rijder moet bij 193 km/h opgeven. Het verbruik van de elektrische topversie ligt wel wat hoger. Volgens WLTP verbruikt de i5 M60 xDrive 18,2 tot 20,6 kWh/100 km, de actieradius bedraagt dan ook 455 tot 516 kilometer. Voor de i5 eDrive40 vraagt BMW minimaal € 77.572, de M60 xDrive begint bij € 108.427. In 2024 verschijnt nog een derde uitvoering van de i5, die ook twee elektromotoren krijgt en tussen de eDrive40 en M60 xDrive inzit.

iDrive blijft

Vanbinnen ogen de nieuwe 5-serie en de i5 als de meeste andere, moderne BMW’s. De enorme ‘curved display’ neemt een prominente plek in. De licht gebogen doorlopende combinatie van een digitaal instrumentarium en een groot touchscreen zorgen voor een moderne uitstraling, dat de rechterkant ervan licht naar de bestuurder gebogen staat is een knipoog naar de BMW-dashboards van de jaren 80 en 90. BMW houdt vast aan de vertrouwde iDrive-knop, de ronde draaiknop op de middenconsole waarmee je alle functies die je ook op het aanraakscherm kunt aansturen prettiger bedient wanneer de auto rijdt. Die iDrive knop is nu 22 jaar oud en debuteerde ooit op de zogenaamde Chris Bangle 7-serie.

De curved display heeft enkele vernieuwingen ondergaan. Zo is de temperatuurregeling onder aan het grote scherm direct instelbaar voortaan direct gekoppeld aan de bediening van de stoelverwarming. Dat scheelt weer een handeling, want je hoeft voor verwarmde of gekoelde zetels niet meer separaat het menu in. Voor de i5 komen functies beschikbaar waardoor je tijdens het snelladen kunt gamen of een film kunt bekijken.

Active Lane Change

Active Lane Change is een nieuw rijassistentiesysteem dat bij ingeschakelde volledige rij-ondersteuning kan voorstellen van rijstrook te wisselen. Als bestuurder geef je dan bevestiging door in de betreffende buitenspiegel te kijken, de auto gaat dan zelf naar de betreffende rijstrook. Verder zijn de nieuwe 5-serie en de i5 de eerste BMW’s met een volledig vegan interieur.

BMW i5 heeft geen frunk

Achter in de 5-serie is het met de hoofd- en beenruimte vanzelfsprekend goed gesteld. In de bagageruimte past 490 liter, en daaronder zit een vak waarin je bij de i5 de laadkabels kwijt kunt. De geheel elektrische 5-serie heeft geen frunk, terwijl daar in de neus toch ruimte voor is. De elektromotor zit bijna tegen het schutbord aan, en als je onder de enorme plastic afdekplaat kijkt zie je dat er genoeg ruimte is om voor de elektromotor een flinke bak te plaatsen.

Plug-in hybrides komen later

De BMW 5-serie trapt af als 520i en als 520d. De eerste heeft een geblazen 2-liter viercilinder benzinemotor, die 190 pk levert. De tweede heeft een viercilinder dieselmotor, met 197 pk. Die kun je meteen als vierwielaangedreven xDrive bestellen. De modellen zonder stekker zijn altijd voorzien van een 48 volt mild-hybride systeem. Vanaf 2024 volgen de plug-in hybrides. Welke dat zijn kondigt BMW later aan.

Technische gegevens nieuwe 5-serie en i5

520i 520d 520d xDrive Afmetingen (l x b x h) 5,06 x 1,90 x 1,52 m 5,06 x 1,90 x 1,52 m 5,06 x 1,90 x 1,52 m Aandrijflijn Verbrandingsmotor Verbrandingsmotor Verbrandingsmotor Motor 4-cil, benzine, turbo 4-cil., diesel, turbo 4-cil., diesel, turbo Cilinderinhoud 1.998 cc 1.995 cc 1.995 cc Max. vermogen 140 kW/190 pk 145 kW/197 pk 145 kW/197 pk Max. koppel 310 Nm 400 Nm 400 Nm Topsnelheid 230 km/h 233 km/h 228 km/h 0-100 km/h 7,5 s 7,3 s 7,3 s Verbruik gem. 5,7-6,4 l/100 km 5,1-5,6 l/100 km 5,5-6,0 l/100 km CO2-uitstoot 130-144 gr/km 133-147 gr/km 143-157 gr/km Vanafprijs €65.081 €74.002 €79.340